María Corina Machado afirma que Venezuela podría celebrar elecciones transparentes en menos de un año

5 de febrero, 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que Venezuela podría organizar nuevas elecciones democráticas en un plazo de nueve a diez meses, siempre que se inicie un proceso electoral transparente con votación manual. Sin embargo, Machado aclaró que aún no ha discutido un cronograma específico con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con la periodista Dasha Burns para POLITICO, donde Machado subrayó que el calendario depende directamente del momento en que se active el mecanismo electoral. Aseguró que el país tiene condiciones internas que permitirían avanzar con rapidez si existe voluntad política.

Por qué Machado cree que el proceso puede ser más rápido

La dirigente opositora sostuvo que Venezuela se diferencia de otros procesos de reconstrucción liderados por Estados Unidos, como los de Irak y Afganistán, que tardaron años en estabilizarse. Según Machado, su país cuenta con elementos que permitirían una transición más ágil.

Afirmó que existe una cultura democrática arraigada, una sociedad organizada, un liderazgo con respaldo popular y fuerzas armadas que apoyan una transición hacia la democracia, factores que, a su juicio, reducen el tiempo necesario para celebrar elecciones legítimas.

Machado también señaló que los venezolanos ya participaron en procesos electorales recientes bajo condiciones que calificó como “muy difíciles”, lo que, según ella, demuestra que la población está dispuesta a respaldar elecciones verdaderamente democráticas.

"Si pudimos hacer eso en condiciones tan extremas, imagina ahora, cuando tenemos el apoyo del gobierno de Estados Unidos, cuando la gente siente que no estamos solos", dijo.

Situación electoral reciente

Venezuela celebró elecciones presidenciales en 2024, que el régimen de Nicolás Maduro dijo haber ganado, seguidas por elecciones parlamentarias en 2025. Observadores independientes cuestionaron esos comicios y sostuvieron que no fueron libres ni justos.