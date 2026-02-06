La Asamblea Nacional chavista aprueba en primera discusión la ley de amnistía para presos políticos en Venezuela

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de febrero, 2026

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, en horas de la tarde y en primera discusión, el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos, el cual había sido anunciado la semana pasada en el Tribunal Supremo de Justicia por la dictadora Delcy Rodríguez, logrando que dicho proyecto pase ahora a una consulta pública para luego poder ser aprobado en una segunda discusión. Durante la presentación del proyecto de ley, el diputado chavista Jorge Arreaza indicó que este excluye a aquellas personas que hayan sido condenadas por homicidio intencional, tráfico de drogas, corrupción, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos.

Arreaza también señaló que la iniciativa de Rodríguez tiene como principal objetivo promover la reconciliación entre venezolanos, aun cuando el régimen del cual ha formado parte ha sido la única facción política en Venezuela que, a lo largo de dos décadas, ha ejecutado no solamente todo tipo de violencia y censura, sino también persecución e incluso crímenes de lesa humanidad. “Nos obliga la patria a ser responsables, a sanar heridas, a reconocernos, a entendernos y a construir en conjunto los pasos y los caminos. Es una obligación ética de entreayudarnos y entresanarnos en este momento histórico”, dijo Arreaza.

En su alocución, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, designó una comisión especial para la consulta, la cual estará presidida por Arreaza y contará con otros 18 diputados, entre los cuales destacaban la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela y el hijo del dictador Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra. Rodríguez explicó que el trabajo de la comisión debía realizarse con “celeridad”, al explicar que estos no contaban con “mucho tiempo”, y exhortó a que la consulta incluya a todos aquellos que deseen aportar propuestas y testimonios, entre los cuales contarán los familiares de personas privadas de libertad e incluso los propios detenidos.

La organización no gubernamental Foro Penal calcula que en el país sudamericano existen actualmente más de 600 presos políticos. Si bien la dictadura venezolana ha venido realizando varias excarcelaciones en los últimos días, varios defensores de derechos humanos han asegurado que estas no han sido suficientes y se estarían realizando de forma lenta. El Foro Penal ha registrado hasta el momento 383 liberaciones de presos políticos.