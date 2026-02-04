Los agentes del DHS enfrentaron más de 180 ataques con vehículos desde que Trump asumió la Presidencia

Publicado por Williams Perdomo 4 de febrero, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó nuevos datos que indican que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) han experimentado al menos 182 ataques de vehículos en su contra desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo.

Según los datos, entre el 21 de enero de 2025 y el 24 de enero de 2026, los agentes del ICE experimentaron 68 ataques con vehículos, frente a apenas dos en el mismo lapso del año anterior. Esto equivale a un incremento del 3.300 % en los incidentes de este tipo dirigidos contra agentes del ICE.

Del 21 de enero de 2025 al 24 de enero de 2026, los agentes de la CBP sufrieron 114 ataques con vehículos, en comparación con solo 51 durante el mismo período del año anterior. Esto representa un aumento del 124% contra los agentes de la CBP.

“Los políticos santuario, con su retórica que compara al ICE con la Gestapo nazi, las patrullas de esclavos y la policía secreta, y que anima a los inmigrantes indocumentados a evadir el arresto, han incitado a la violencia contra las fuerzas del orden”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

“Hemos presenciado más de 180 ataques con vehículos contra las fuerzas del orden desde que el presidente Trump asumió el cargo. Además de estos ataques con vehículos, nuestros agentes también se enfrentan a un aumento de más del 1.300 % en las agresiones contra ellos y un aumento del 8.000 % en las amenazas de muerte, ya que arriesgan sus vidas para arrestar a asesinos, pedófilos, violadores, pandilleros y terroristas”, agregó.