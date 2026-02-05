Argentina sella un acuerdo estratégico de comercio e inversión con Estados Unidos

Publicado por Diane Hernández 5 de febrero, 2026

Argentina firmó un acuerdo de comercio e inversión recíproca con Estados Unidos, informó el jueves el canciller del país sudamericano, Pablo Quirno, dando algunos detalles sobre su contenido, reseñó la AFP.

Ambos países habían anunciado en noviembre un acuerdo marco para que la nación sudamericana abriera su mercado a productos estadounidenses a cambio de un recorte de los aranceles sobre algunas de sus exportaciones.

"Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos", informó en X desde Washington el canciller.

El ministro agradeció a su equipo ya las autoridades estadounidenses "por construir juntos este gran acuerdo" y concluyó "la Argentina será prospera".

EEUU eliminará los aranceles recíprocos a unos 1.675 productos argentinos

De acuerdo al canciller sudamericano el acuerdo firmado con EEUU mejora las condiciones para producir y exportar, amplía el acceso preferencial de los productos argentinos al principal mercado importador del mundo, abre nuevas oportunidades comerciales, favorece inversiones y genera más empleo en el país.

La Cancillería argentina también compartió un comunicado oficial donde especifican que EEUU eliminará los aranceles recíprocos a unos 1.675 productos argentinos y concederá una ampliación "sin precedentes" a 100.000 toneladas de forma preferencia de carne bovina a su mercado, entre otras concesiones.

Por su parte Argentina eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos, además de otros pactos que facilitan el comercio entre ambas naciones.

"MA&AGA": "Hacer Argentina y América grande de nuevo", el lema de Milei

El presidente argentino, Javier Milei, replicó la publicación en su cuenta de X con la inscripción "MA&AGA" en referencia al lema "hacer Argentina y América grande de nuevo".

Milei mantiene un marcado alineamiento con los Estados Unidos de Donald Trump, y en octubre recibió de Washington una línea de ayuda financiera por 20.000 millones de dólares, un fuerte respaldo en medio de una crisis política y cambiaria previa a las elecciones legislativas, que su partido ganó. A principios de este año Argentina devolvió el crédito.

El miércoles, ambos países habían firmado un acuerdo marco para el suministro de minerales críticos.