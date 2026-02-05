Avianca reanuda sus vuelos diarios entre Colombia y Venezuela tras dos meses de suspensión

Publicado por Diane Hernández 5 de febrero, 2026

La aerolínea colombiana Avianca anunció este jueves que reactivará sus vuelos diarios entre Bogotá y Caracas, suspendidos desde finales de noviembre pasado, con un regreso a la operación programado para el 12 de febrero de 2026.

En un comunicado oficial, la compañía informó que la decisión se tomó tras una "evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea" realizada en coordinación con las autoridades aeronáuticas de Colombia y Venezuela.

Según los detalles publicados, la ruta Bogotá–Caracas se operará con una frecuencia diaria: el vuelo AV142 saldrá desde la capital colombiana alrededor de las 7:40 am hora local, con llegada a Caracas a las 10:40 am, mientras que el vuelo de retorno (AV143) despegará desde Maiquetía a las 12:10 pm y aterrizará en Bogotá cerca de la 1:15 pm.

La venta de boletos ya está habilitada

La venta de boletos ya está habilitada en los diferentes canales de Avianca, incluyendo su sitio web, aplicación móvil, agencias físicas y puntos de venta, como parte de la preparación para la reanudación de la operación.

La suspensión de fines de noviembre se produjo cuando varias aerolíneas internacionales, incluida Avianca, interrumpieron sus servicios hacia Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera advertencias de seguridad vinculadas a la actividad militar en el espacio aéreo venezolano y el sur del mar Caribe, en un contexto de tensiones regionales.