Turning Point USA anuncia show alternativo al Super Bowl tras la controvertida elección de Bad Bunny

Publicado por Sabrina Martin 9 de octubre, 2025

Turning Point USA, la organización conservadora fundada por el fallecido activista Charlie Kirk, lanzó una respuesta directa al anuncio de la NFL sobre el show de medio tiempo del Super Bowl de 2026. El grupo confirmó que producirá un espectáculo alternativo llamado “The All American Halftime Show”, una contraprogramación destinada —según su anuncio— a “celebrar la fe, la familia y la libertad”.

El anuncio se hizo público a través de la cuenta oficial del movimiento en X:

“Es cierto, Turning Point USA está encantado de anunciar The All American Halftime Show”, publicó la organización.

Crece la polémica por la elección de Bad Bunny

La decisión de la NFL de colocar como artista principal al puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl LX desató una ola de críticas entre figuras del movimiento conservador y partidarios de la agenda America First. Desde su selección, la controversia se ha mantenido activa durante más de una semana, con voces vinculadas al movimiento MAGA acusando a la liga de profundizar en la politización de uno de los eventos deportivos más vistos del país.

Los críticos argumentan que Bad Bunny no representa los valores culturales de Estados Unidos y señalan como motivo sus ataques previos a la agenda del presidente Donald Trump, el hecho de que interpreta música exclusivamente en español y a su imagen pública asociada a tendencias ideológicas de la izquierda cultural.

También señalan que el artista evitó realizar giras en el territorio continental de Estados Unidos en el pasado debido a su temor a posibles redadas migratorias de ICE en sus conciertos.

Respuesta conservadora organizada

Turning Point USA no ha revelado aún qué artistas participarán en su espectáculo alternativo, pero invitó a sus seguidores a proponer géneros musicales para el evento mediante un formulario. Entre las opciones, la primera era “cualquier cosa en inglés”, una referencia clara al rechazo del sector conservador hacia la actuación de Bad Bunny.

El comentarista Jack Posobiec fue uno de los primeros en impulsar públicamente la idea de un show alternativo e incluso sugirió a la banda Creed como protagonista. Otros influenciadores conservadores se sumaron a la propuesta, y esta semana el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-Louisiana), calificó la elección de Bad Bunny como una “pésima decisión”.

Aunque Donald Trump evitó llamar a un boicot al Super Bowl, calificó la decisión de la NFL como “absolutamente ridícula”. La controversia evidencia cómo el espectáculo de medio tiempo se ha convertido en un nuevo campo de batalla cultural entre la NFL y el electorado conservador estadounidense.