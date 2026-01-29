Melania Trump asegura que su mayor prioridad es reunificar a más niños separados por la guerra en Ucrania con sus familias

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de enero, 2026

La primera dama Melania Trump afirmó durante una entrevista concedida el miércoles a Fox News que su máxima prioridad en este momento es lograr la reunificación de más niños con sus familias en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, asegurando actualmente está trabajando en ese objetivo y que confía en que la Administración del presidente Donald Trump tendrá éxito en este asunto. “Estoy trabajando en ello y creo que contaré con mucho apoyo, como ocurrió con los casos anteriores. Estoy trabajando para reunir a más niños y creo que tendremos éxito. Para mí, eso es muy satisfactorio, porque estaremos devolviendo a los niños a sus hogares”, dijo la primera dama.

Durante la entrevista, Melania también abordó otros temas, entre ellos su nuevo documental, que retrata su vida durante los 20 días previos a la segunda toma de posesión de Trump. “Las películas reúnen a familias y amigos, sentados uno al lado del otro, compartiendo un momento colectivo. Al hacerlo, no solo verán mi película, sino que participarán en una gran tradición estadounidense y se convertirán en parte de la historia de nuestra nación”, señaló.

Días antes, Melania organizó una proyección privada del filme en la Casa Blanca, lo que marcó la primera vez que su esposo lo vio completo. Posteriormente, el presidente recurrió a las redes sociales para promocionarlo. “MELANIA, la película, es IMPERDIBLE. Consigue tus entradas hoy: ¡se están agotando RÁPIDO!”, escribió Trump en una publicación del 26 de enero. La cinta tiene previsto su estreno mundial en salas seleccionadas el viernes 30 de enero.

Melania y la guerra en Ucrania

Desde el inicio de esta segunda administración de Trump, Melania ha centrado sus esfuerzos en la reunificación de niños afectados por la guerra. En octubre, informó que ocho niños ucranianos habían sido reunidos con sus familias tras conversaciones en curso con el presidente ruso, Vladímir Putin. En agosto, la primera dama escribió una carta dirigida a Putin y pidió a su esposo que la entregara personalmente durante su reunión con el mandatario ruso en Alaska.

La invasión de Ucrania por parte de Putin ha derivado en el traslado de niños ucranianos fuera de su país para ser criados como ciudadanos rusos. La primera dama, al hablar con periodistas en la Casa Blanca en octubre, señaló que Putin respondió a su carta y que, a partir de ese contacto, se estableció un “canal abierto de comunicación” en relación con el bienestar de esos menores. “Hemos acordado cooperar entre nosotros en beneficio de todas las personas involucradas en esta guerra”, afirmó. Agregó que los ocho niños fueron reunificados con sus familias “en las últimas 24 horas”.