¿Quién es Bam Adebayo? El hombre que se atrevió y desbancó al mismísimo Kobe Bryant
El center de los Miami Heat cuajó una actuación estelar frente a los Washington Wizards, registrando la segunda mejor marca de anotación en un juego de la NBA.
Los aficionados ingresaron al Kaseya Center de Florida sin saber que, tras 48 minutos de juego, iban a ser testigos de una de las mayores proezas de la historia del baloncesto. Tampoco lo sabía el autor de esa epopeya, aquel que con el dorsal 13 defiende a los Miami Heat sobre el parqué desde 2017. Este martes, Bam Adebayo entró en la historia de la NBA, realizando su mejor actuación desde que comenzó su trayectoria profesional.
Con los 83 puntos que anotó frente a los Washington Wizards, el pívot de los Heat, de 28 años, consiguió firmar el segundo mejor registro anotador en un partido de la NBA, superando al que logró una de las grandes leyendas de la mejor liga de baloncesto del mundo, Kobe Bryant -quien en 2006 anotó 81 puntos con los Los Angeles Lakers frente a los Toronto Raptors-.
Deportes
NBA: Bam Adebayo firma el partido de su vida con 83 puntos y rompe la legendaria marca de Kobe Bryant
Emmanuel Alejandro Rondón
En ese ranking solo le supera el récord absoluto de anotación que registró otra de las leyendas de la NBA, Wilt Chamberlain, quien, en 1962, encestó 100 puntos frente a los New York Knicks cuando vestía la camiseta de los Philadelphia Warriors -'padres' de los Golden State Warriors-. Como curiosidad, Chamberlain portaba el 13 en su espalda, el mismo número que luce Adebayo en los Heat.
"Estar al lado de Wilt y Kobe significa mucho. Suena loco", dijo Adebayo tras realizar la mejor actuación de su carrera. "Le doy gracias a Dios, a mi familia y a mi madre, porque ellos me ayudan a seguir adelante; este es un momento para ellos".
Así entró Adebayo en los libros de la NBA
Adebayo encestó prácticamente desde todos los ángulos de la cancha del Kaseya Center: desde el tiro libre, desde la zona de dos puntos e, incluso, desde el perímetro. Intento tras intento, anotación tras anotación hasta alcanzar la imponente cifra de 83 puntos y entrar en la historia de la NBA.
El pívot de los Heat consiguió provocar numerosas faltas hechas por los defensores de la franquicia de la capital, lo que facilitó que impulsase su registro anotador. En total, Bam Bam -como coloquialmente se le conoce por un personaje de la serie animada 'The Flintstones'- tuvo 43 oportunidades desde el tiro libre -récord en la NBA-, encestando 36 de ellos (83,7% de efectividad).
Desde la línea de dos puntos -zona en la que suele ser más eficaz-, anotó en 20 de sus 43 intentos (46,5% de efectividad).
Sorprendente fue su atrevimiento desde el perímetro. Porque Adebayo lanzó en 22 ocasiones desde la línea de tres puntos, anotando siete triples (31,8% de efectividad). Algo generalmente impropio de un jugador como él, viendo sus estadísticas históricas.
Al finalizar el primer cuarto, Bam Bam ya sumaba 31 puntos y, al término del segundo, 43. Ya con el tercer parcial finalizado, el pívot de los Heat ya había 62 puntos. En los últimos doce minutos, anotó los 21 puntos restantes con los que sumó un total de 83.
Adebayo: inicios, trayectoria y vida personal
Hasta la fecha, solo ha vestido la camiseta de los Heat en la NBA, convirtiéndose en un jugador indiscutible y fijo en el roster. Prometía mucho, hasta tal punto que se llegó a decir que estábamos ante uno de los mejores pívots de la historia de la liga. Pero, poco a poco, y con el ingreso en la NBA de figuras más prominentes, fue perdiendo identidad.
En sus ocho primeras temporadas, promedió 15,9 puntos, 8,9 rebotes y 3,6 asistencias. Ya en su novena temporada, hasta que concluyó el juego frente a los Wizards, promedia 20 puntos, 9,8 rebotes y 2,9 asistencias.
En cuanto a títulos, Adebayo -quien ha sido seleccionado tres veces para el NBA All-Star- no sabe lo que es ganar todavía el Anillo. Aunque estuvo muy cerca de lograrlo en dos ocasiones, cuando perdió las Finales de la NBA en las temporadas 2019-2020 (frente a los Lakers) y 2022-2023 (frente a los Denver Nuggets). Con el combinado nacional le han ido mejor las cosas: posee dos oros olímpicos (Tokio 2020 y París 2024).
En cuanto a su vida personal, mantiene una relación con A'ja Wilson, una de las mejores jugadoras de la WNBA y estrella de las Las Vegas Aces.