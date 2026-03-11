¿Quién es Bam Adebayo? El hombre que se atrevió y desbancó al mismísimo Kobe Bryant

Bam Adebayo, con una toalla en la cabeza, felicitado por sus compañeros tras anotar 83 puntos frente a los Wizards AP / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 11 de marzo, 2026

Los aficionados ingresaron al Kaseya Center de Florida sin saber que, tras 48 minutos de juego, iban a ser testigos de una de las mayores proezas de la historia del baloncesto. Tampoco lo sabía el autor de esa epopeya, aquel que con el dorsal 13 defiende a los Miami Heat sobre el parqué desde 2017. Este martes, Bam Adebayo entró en la historia de la NBA, realizando su mejor actuación desde que comenzó su trayectoria profesional.

Con los 83 puntos que anotó frente a los Washington Wizards, el pívot de los Heat, de 28 años, consiguió firmar el segundo mejor registro anotador en un partido de la NBA, superando al que logró una de las grandes leyendas de la mejor liga de baloncesto del mundo, Kobe Bryant -quien en 2006 anotó 81 puntos con los Los Angeles Lakers frente a los Toronto Raptors-.

En ese ranking solo le supera el récord absoluto de anotación que registró otra de las leyendas de la NBA, Wilt Chamberlain, quien, en 1962, encestó 100 puntos frente a los New York Knicks cuando vestía la camiseta de los Philadelphia Warriors -'padres' de los Golden State Warriors-. Como curiosidad, Chamberlain portaba el 13 en su espalda, el mismo número que luce Adebayo en los Heat.

"Estar al lado de Wilt y Kobe significa mucho. Suena loco", dijo Adebayo tras realizar la mejor actuación de su carrera. "Le doy gracias a Dios, a mi familia y a mi madre, porque ellos me ayudan a seguir adelante; este es un momento para ellos".

Así entró Adebayo en los libros de la NBA

Adebayo encestó prácticamente desde todos los ángulos de la cancha del Kaseya Center: desde el tiro libre, desde la zona de dos puntos e, incluso, desde el perímetro. Intento tras intento, anotación tras anotación hasta alcanzar la imponente cifra de 83 puntos y entrar en la historia de la NBA.

El pívot de los Heat consiguió provocar numerosas faltas hechas por los defensores de la franquicia de la capital, lo que facilitó que impulsase su registro anotador. En total, Bam Bam -como coloquialmente se le conoce por un personaje de la serie animada 'The Flintstones'- tuvo 43 oportunidades desde el tiro libre -récord en la NBA-, encestando 36 de ellos (83,7% de efectividad).

Bam Adebayo, anotando un tiro libre frente a los WizardsAP / Cordon Press.

Desde la línea de dos puntos -zona en la que suele ser más eficaz-, anotó en 20 de sus 43 intentos (46,5% de efectividad).

Sorprendente fue su atrevimiento desde el perímetro. Porque Adebayo lanzó en 22 ocasiones desde la línea de tres puntos, anotando siete triples (31,8% de efectividad). Algo generalmente impropio de un jugador como él, viendo sus estadísticas históricas.

Al finalizar el primer cuarto, Bam Bam ya sumaba 31 puntos y, al término del segundo, 43. Ya con el tercer parcial finalizado, el pívot de los Heat ya había 62 puntos. En los últimos doce minutos, anotó los 21 puntos restantes con los que sumó un total de 83.