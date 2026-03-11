¿Por qué el cáncer colorrectal se está duplicando en menores de 50 años?

Laboratorio clínico para pruebas de cáncer en EEUU (Archivo) SAUL LOEB / AFP

Publicado por Diane Hernández 11 de marzo, 2026

Durante décadas, el cáncer colorrectal fue considerado principalmente una enfermedad asociada al envejecimiento. Sin embargo, en los últimos años, los datos epidemiológicos han revelado un cambio inquietante: mientras las tasas disminuyen entre los adultos mayores, los diagnósticos de cáncer de colon aumentan de forma constante entre personas jóvenes.

En Estados Unidos, este padecimiento sigue siendo uno de los principales desafíos de salud pública. Cada año se diagnostican más de 150.000 casos nuevos y más de 50.000 personas mueren por esta patología, lo que la convierte en una de las principales causas de muerte por cáncer en el país. Las estimaciones para 2026 sitúan el número de nuevos diagnósticos en aproximadamente 158.850 casos, con más de 55.000 fallecimientos asociados.

El impacto del cáncer de colon y recto en la población

El cáncer colorrectal —que afecta específicamente al colon o al recto— es el tercer cáncer más diagnosticado en hombres y mujeres en Estados Unidos. El riesgo a lo largo de la vida es considerable: aproximadamente una de cada 24-25 personas desarrollará este tipo de tumor.

Aunque la edad promedio de diagnóstico se sitúa cerca de los 66 años, los registros nacionales indican que cientos de miles de estadounidenses viven actualmente tras haber sido diagnosticados, un reflejo de los avances en el diagnóstico temprano y la eficacia de los tratamientos modernos.

Un cambio generacional: el aumento en menores de 50 años

Lo que más alarma a la comunidad científica es el incremento de la incidencia en adultos jóvenes. Desde finales del siglo XX, se observa una tendencia crítica:

Este fenómeno ha transformado la percepción del riesgo. Lo que hace una generación era una rareza médica, hoy es una realidad clínica que obliga a replantear las estrategias de prevención.

¿Por qué aumenta el cáncer colorrectal en jóvenes?

Los investigadores aún buscan una respuesta única, pero el consenso apunta a una combinación de factores ambientales y biológicos.

Factores de riesgo y estilo de vida

Más de la mitad de los casos están asociados con factores modificables. Los principales elementos de riesgo incluyen:

Dietas ricas en carnes procesadas y bajas en fibra.

Obesidad y sedentarismo , vinculados directamente a la inflamación sistémica.

Consumo de alcohol y tabaquismo.

Alteraciones del microbioma intestinal

La microbiota —el conjunto de bacterias que habita en nuestro sistema digestivo— juega un papel crucial. Investigaciones recientes han hallado mutaciones tumorales vinculadas a toxinas de bacterias como la E. coli (colibactina), que daña el ADN celular. Estas alteraciones suelen derivar de:

Dietas ultraprocesadas.

Uso frecuente de antibióticos desde edades tempranas.

Cambios en la nutrición infantil e inflamación intestinal crónica.

El peligro de los diagnósticos tardíos

Un obstáculo mayor es que el cáncer colorrectal a menudo no se sospecha en pacientes jóvenes. Síntomas como el dolor abdominal, cambios en el ritmo intestinal o sangrado rectal suelen atribuirse erróneamente a hemorroides o colon irritable, retrasando la detección hasta etapas más avanzadas.

La importancia del cribado y la colonoscopia a los 45 años detección temprana es la herramienta más potente. Las colonoscopias permiten identificar y extirpar pólipos precancerosos antes de que se transformen en tumores malignos.

​

​Debido al cambio en la epidemiología, las



indican que esta medida funciona: entre 2021 y 2023, el porcentaje de adultos de 45 a 49 años que se realizaron pruebas de detección subió del 20% al 33%. Laes la herramienta más potente. Laspermiten identificar y extirpar pólipos precancerosos antes de que se transformen en tumores malignos.​Debido al cambio en la epidemiología, las guías médicas en EEUU ahora recomiendan iniciar el cribado a los 45 años, en lugar de los 50. Los datos indican que esta medida funciona: entre 2021 y 2023, el porcentaje de adultos de 45 a 49 años que se realizaron pruebas de detección subió del 20% al 33%.

Supervivencia y detección precoz

La etapa del diagnóstico determina el pronóstico de vida:

Fase localizada : la supervivencia a cinco años supera el 90%.

: la supervivencia a cinco años supera el 90%. Fase con metástasis: si el cáncer se ha diseminado a órganos distantes, la supervivencia puede caer al 15-16%.

Los especialistas insisten en que cualquier síntoma digestivo persistente debe ser evaluado por un profesional, sin importar la edad del paciente. El cáncer colorrectal ya no es una enfermedad exclusiva de la tercera edad; la prevención activa es hoy la mejor defensa.