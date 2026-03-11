La inflación al consumidor se mantuvo sin cambios en el 2,4% interanual en febrero

Publicado por Carlos Dominguez 11 de marzo, 2026

La inflación al consumidor se mantuvo estable en el 2,4% en febrero, en línea con lo previsto por los mercados, según datos oficiales publicados el miércoles.

El índice de precios al consumidor (IPC) avanzó un 2,4% interanual, el mismo ritmo que en enero. En comparación mensual, el índice subió 0,3%, también acorde con las expectativas.

El Departamento del Trabajo (DoL) informó de incrementos en atención médica, educación, ropa, tarifas aéreas y mobiliario del hogar. Por otra parte, descendieron los precios de vehículos usados, seguros de automóvil, comunicaciones y productos de cuidado personal.

Movimientos dispares en la canasta alimentaria

El DoL reportó que el índice de alimentos aumentó un 0,4% en febrero, al igual que el índice de alimentos consumidos en el hogar. Ambos índices también habían subido un 0,2% en enero.

En contraste, el índice de productos lácteos y derivados disminuyó un 0,6% en febrero, con el índice de quesos cayendo un 1,2%. El índice de cereales y productos de panadería bajó un 0,2% en el mes, después de haber aumentado un 1,2% en enero. El índice de carnes, aves, pescado y huevos se mantuvo sin cambios en febrero, con variaciones mixtas entre sus componentes.

El IPC subyacente sube 2,5% interanual según lo previsto

El Inflación núcleo, que excluye la energía y los alimentos por su volatilidad, aumentó 2,5% interanual en febrero. De acuerdo con AFP, los resultados coincidieron con las previsiones recogidas en encuestas a economistas realizadas por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Por otra parte, los efectos del conflicto entre EEUU, Israel e Irán sobre los mercados petroleros internacionales no se reflejaron en los datos de febrero.

El índice de energía repuntó 0,6% en febrero, tras haber caído 1,5% el mes previo, mientras que la gasolina aumentó 0,8% en el mes. El índice del gas natural subió 3,1% en febrero. Por el contrario, el índice de la electricidad disminuyó 0,7% en el mismo período.