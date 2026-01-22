Corte federal suspende temporalmente una orden que limitaba acciones de ICE contra manifestantes en Minnesota

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de enero, 2026

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Octavo Circuito suspendió temporalmente este martes las restricciones impuestas a la conducta de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a manifestantes en Minnesota, pocos días después de que la jueza federal de distrito Katherine Menendez ordenara a la agencia cesar las acciones de represalia contra manifestantes. Con sede en la ciudad de St. Louis, la corte federal aprobó una suspensión administrativa que había sido solicitada por la Administración de presidente Donald Trump, lo que deja en pausa la aplicación del fallo previo mientras el tribunal evalúa si concede una suspensión de mayor duración solicitada por el Gobierno federal.

Menendez, quien fue designada por el expresidente demócrata Joe Biden, también prohibió a los agentes de ICE el uso de gas pimienta o “municiones no letales similares y herramientas de dispersión de multitudes” contra manifestantes pacíficos. De igual forma, su fallo les impide a los agentes detener a conductores o pasajeros “cuando no exista una sospecha razonable y articulable de que estén obstruyendo o interfiriendo por la fuerza” con una operación de control.

En la solicitud enviada por la administración Trump, bajo el liderazgo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se incluyó una declaración del 5 de enero de David Easterwood, director interino de la oficina de campo de ICE en St. Paul, Minnesota. En su declaración, Easterwood sostuvo que impedir a los agentes de ICE emplear las correspondientes medidas de control sería “impracticable, innecesario y pondría aún más en peligro la seguridad del personal de las fuerzas del orden y del público”.

La disputa legal se produce en medio de un aumento de las tensiones, tras una protesta el domingo en la que manifestantes anti-ICE interrumpieron un servicio religioso en la iglesia Cities Church, en St. Paul. Según han revelado varios medios de comunicación, Easterwood figura como pastor en dicha iglesia.