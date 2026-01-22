ICE aplica una nueva directriz que permite ingresar a viviendas sin una orden judicial firmada

Publicado por Sabrina Martin 21 de enero, 2026

Funcionarios federales de inmigración están aplicando una nueva directriz interna que permite a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ingresar a viviendas privadas sin una orden firmada por un juez, de acuerdo con un memorando interno obtenido por The Associated Press.

El memorando se conoce en un contexto de expansión acelerada de las operaciones migratorias a nivel nacional, mientras la Administración Trump incrementa de forma significativa las detenciones y despliega miles de agentes como parte de su campaña de deportaciones.

Qué establece el memorando

El memorando, firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, y fechado el 12 de mayo de 2025, autoriza a los agentes a utilizar órdenes administrativas I-205 para ingresar a viviendas si existe una orden final de expulsión emitida por un juez de inmigración, la Junta de Apelaciones de Inmigración o un juez federal.

Antes de ingresar, los agentes deben identificarse, explicar el motivo de su presencia y actuar dentro de un horario limitado, entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche. Si la persona no coopera, el documento permite el uso de una cantidad “necesaria y razonable” de fuerza para entrar.