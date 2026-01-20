¿Quién es Steven Meyer, el juez de Tippecanoe herido de bala junto a su esposa en su casa en Indiana?

Publicado por Santiago Ospital 20 de enero, 2026

Continúa la búsqueda del tirador o los tiradores que hirieron al juez de condado Steven Meyer y a su esposa, Kimberly, cuando se encontraban en su casa en Lafayette, Indiana. El primero fue herido en el brazo y la segunda en la cadera. Ambos se encuentran estables.

"La investigación sigue en curso", comunicaron en las últimas horas desde el Departamento de Policía de Lafayette, detallando que también participan de las pesquisas las autoridades estatales y federales.

Los policías se dirigieron a la casa de los Meyer en Mill Pond Lane cerca de las 2:17 pm, tras recibir el aviso de que se había producido un tiroteo. Allí encontraron a la pareja herida y lograron recuperar casquillos de bala.

De momento no se ha compartido ninguna descripción del o los sospechosos. En caso de poseer información útil a la investigación, la fuerza local pidió contactar al 765-807-1200.

¿Quién es Steven Meyer? Tribunal Superior de Tippecanoe.



Fue primero elegido juez el 4 de noviembre de 2014. Meyer residente vitalicio del condado de Tippecanoe" con "décadas de experiencia legal" y "con un compromiso de por vida con nuestra comunidad del Gran Lafayette".



Se graduó de la Escuela Secundaria Católica Central en 1977, Ballotpedia. Luego se egresó como primero en su clase de Ciencias Políticas por la St. Joseph's College de Rensselaer. Durante este período, trabajó de prácticas con el excongresista Floyd Fithian.

​Meyer se doctoró en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Indiana en 1984.

"Confianza plena en el Departamento de Policía de Lafayette"

Hablando en nombre de los dos, Kimberly Meyer agradeció a las agencias que se encuentran investigando la agresión y a la comunidad local, "todos han sido muy amables y compasivos". "También queremos agradecer al personal médico que nos brindó atención y asistencia tras el incidente".

"Quiero asegurarle a la comunidad que se están utilizando todos los recursos disponibles para detener a los responsables de este acto de violencia insensato e inaceptable", prometió, por su parte, el alcalde Tony Roswarski.

"Tengo una confianza plena en el Departamento de Policía de Lafayette y quiero agradecer a todas las agencias locales, estatales y federales que están colaborando en esta investigación", añadió.

La Corte Suprema estatal a los jueces: "Manténgase a salvo"

La presidenta de la Corte Suprema estatal, Loretta H. Rush, lo definió como un "viejo amigo". "Estoy profundamente agradecida de que él y su esposa Kim estén vivos después de haber recibido disparos en su casa", añadió en un mensaje dirigido a sus colegas.

"Sé que se unen a mí en oración por Steve y Kim y su pronta recuperación. Mientras tanto, por favor, permanezcan vigilantes por su propia seguridad", añadió la magistrada en la carta recogida por el periódico local Journal & Courier.