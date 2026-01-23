Autoridades federales investigan la muerte de Jim Irsay, dueño de los Indianapolis Colts

Publicado por Sabrina Martin 22 de enero, 2026

Las autoridades federales iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Jim Irsay, propietario de los Indianapolis Colts, fallecido en mayo a los 65 años. La indagatoria se centra en su consumo de medicamentos con receta, el uso de ketamina y la atención médica que recibió en los meses previos a su fallecimiento.

Según información publicada por The Washington Post, el FBI emitió a comienzos de este mes una citación ante un gran jurado federal solicitando registros relacionados con la muerte de Irsay, su presunto uso de drogas legales e ilegales y su relación con el Dr. Harry Haroutunian, un médico especializado en adicciones con sede en California que lo trató antes de morir. Como parte del proceso, investigadores federales también pasaron varios días en Indianápolis recopilando información.

Alcance de las citaciones

El director legal de los Colts, Dan Emerson, confirmó que se han emitido citaciones en el marco de la investigación federal, aunque aclaró que ninguna ha sido dirigida a la organización ni a sus empleados actuales.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente los registros específicos solicitados ni han anunciado conclusiones preliminares.

Certificado de defunción y atención médica

El certificado de defunción de Irsay fue firmado por el Dr. Haroutunian, quien atribuyó la muerte a un paro cardíaco causado por neumonía aguda, señalando además factores cardíacos contribuyentes. Sin embargo, no se llegó a realizar una autopsia oficial, un elemento que ahora forma parte del análisis de los investigadores federales.

De acuerdo con The Washington Post, Haroutunian habría recetado más de 200 pastillas de opioides antes de un episodio ocurrido en diciembre de 2023, además de ketamina. El reporte señala que se produjeron dos episodios de sobredosis: uno en la residencia de Irsay en Indianápolis y otro en una casa de alquiler en Miami.

Antecedentes de salud y episodios previos



Irsay había reconocido públicamente que luchó durante años contra la adicción a las drogas y al alcohol, y afirmó que ingresó en rehabilitación “al menos 15 veces”. En enero de 2024, los Colts informaron que estaba siendo tratado por una “enfermedad respiratoria grave”, y en febrero publicó en la red social X que se encontraba “en recuperación”.

En diciembre de 2023, la policía fue llamada a su casa alrededor de las 4:30 a.m. y lo encontró inconsciente. Las autoridades describieron el episodio como una “sobredosis sospechosa”.