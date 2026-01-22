Los homicidios caen con fuerza en grandes ciudades de EEUU en 2025, según estudio

Publicado por Sabrina Martin 22 de enero, 2026

La violencia homicida en las principales ciudades de Estados Unidos registró en 2025 un descenso significativo que, podría marcar el nivel más bajo jamás documentado, según un nuevo estudio del Council on Criminal Justice (CCJ). El análisis se basa en datos de criminalidad de 40 grandes ciudades, incluidas 35 que reportaron cifras completas sobre muertes violentas.

De acuerdo con el informe, los homicidios cayeron un 21% en comparación con 2024 y un 44% respecto al pico alcanzado en 2021. Los investigadores subrayan que la magnitud de la reducción sitúa a 2025 como un año clave en la evolución reciente de la violencia urbana en el país.

Evolución de la tasa de homicidios

El estudio muestra una disminución sostenida en la tasa promedio de homicidios en las 35 ciudades analizadas. En 2025, la tasa se ubicó en 10,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a 13,2 en 2024, 15,9 en 2023 y 17,7 en 2022. El punto más alto se registró en 2021, con 18,6 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Según el CCJ, cuando el FBI publique a finales de este año los datos nacionales de criminalidad de 2025 —que incluyen jurisdicciones de todos los tamaños— existe una fuerte posibilidad de que la tasa nacional de homicidios se sitúe en torno a 4,0 por cada 100.000 residentes. De concretarse, el informe señala que ello representaría la mayor caída porcentual interanual registrada y la tasa más baja documentada en datos policiales o de salud pública desde 1900.