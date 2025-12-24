Estados Unidos en camino a registrar la mayor caída anual de asesinatos en décadas

Publicado por Diane Hernández 24 de diciembre, 2025

El país se encamina a registrar la mayor disminución anual de asesinatos en su historia moderna, según un análisis de los datos del Índice de Delitos en Tiempo Real (RTCI), que compila información de 570 agencias policiales en todo el país.

Entre enero y octubre de 2025, los asesinatos disminuyeron un 19,8 % en comparación con el mismo período de 2024. Otros delitos violentos también registraron caídas significativas: el robo de vehículos motorizados cayó 23,2 %, los robos 18,3 % y las agresiones agravadas 7,5 %. La tendencia general indica un descenso en la mayoría de categorías delictivas, incluidos los delitos contra la propiedad y el crimen violento en general.

Variaciones por ciudad



Nueva York y Memphis: caída de casi el 20 % en asesinatos respecto a 2024.

Chicago: disminución de casi el 28 %.

Nueva Orleans: descenso de 7,5 %.

Condado de Los Ángeles: caída cercana al 19 %.

No obstante, algunos lugares registraron incrementos importantes: Johnston (Carolina del Norte) y Gilbert (Arizona) reportaron aumentos de hasta 600 % en homicidios, según el RTCI. Algunas de las principales ciudades reflejan esta tendencia:

Asesinatos masivos en mínimos históricos

Los asesinatos masivos, definidos por el Departamento de Justicia como el asesinato simultáneo de tres o más personas en un mismo lugar, alcanzaron en 2025 su nivel más bajo en más de 20 años. La base de datos indica que los incidentes disminuyeron aproximadamente 24 % respecto a 2024 y 60 % desde el récord de 2019, cuando se registraron 41 eventos.

El criminólogo James Alan Fox, encargado de la base de datos, señaló que la reducción representa en gran medida un retorno a los niveles previos a la pandemia después del aumento observado durante los años de COVID-19.

Percepción pública y cobertura mediática

A pesar de estas cifras, la percepción de inseguridad en la población estadounidense sigue siendo alta. Fox atribuye esto a la cobertura mediática intensiva y a la exposición constante en redes sociales.

Plataformas como TikTok, X y Facebook amplifican contenidos que generan indignación o miedo, mientras que videos virales de crímenes aislados pueden generar la impresión de un aumento generalizado de la delincuencia, aunque los datos oficiales indiquen lo contrario.

Factores de la disminución

Expertos señalan que varios factores podrían haber contribuido a la caída de los asesinatos:

Despliegue de la Guardia Nacional en ciudades con alta violencia.

en ciudades con alta violencia. Acciones del FBI bajo el liderazgo de Kash Patel , incluyendo la redistribución de agentes y el aumento de arrestos en zonas críticas, casi al doble en algunas áreas.

, incluyendo la redistribución de agentes y el aumento de arrestos en zonas críticas, casi al doble en algunas áreas. La aplicación más estricta de leyes existentes y estrategias de prevención de delitos, aunque sin evidencia directa de un vínculo causal con las políticas del gobierno federal.

Contexto histórico

La disminución forma parte de una tendencia nacional más amplia de reducción de delitos violentos desde 2021, después de los picos registrados durante la era de la pandemia de COVID-19. La base de datos del RTCI, que se ha mostrado históricamente consistente con las cifras oficiales del FBI, proporciona un panorama preliminar de la realidad criminal en Estados Unidos antes de la publicación de los datos federales de 2025, prevista para el próximo año.

Aunque la exposición mediática y las redes sociales mantienen la percepción de una violencia en aumento, las cifras indican que el país está experimentando un descenso histórico en asesinatos y delitos violentos, con los asesinatos masivos cerca de sus niveles más bajos en dos décadas.