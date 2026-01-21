La FDA anuncia el retiro de medicamentos como Tylenol y alimentos como atún enlatado

Publicado por Williams Perdomo 21 de enero, 2026

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó de que se emitieron varios avisos relacionados con numerosos medicamentos de venta libre, entre ellos aspirinas de Bayer, Tylenol, Advil y Alka-Seltzer. La agencia ordenó el retiro de estos productos del mercado debido a las condiciones detectadas en un centro de distribución ubicado en Minnesota.

"Gold Star Distribution Inc. está retirando del mercado todos los productos regulados por la FDA enumerados en este comunicado de prensa debido a la presencia de contaminación por roedores y aves", explicó la agencia en uno de los avisos.

En ese sentido, la agencia señaló que determinó que las instalaciones operaban en condiciones insalubres, incluyendo la presencia de excrementos de roedores, orina de roedores y excrementos de aves en áreas donde se almacenaban dispositivos médicos, medicamentos, alimentos para humanos, alimentos para mascotas y productos cosméticos.

"Estas condiciones representan un riesgo significativo de que los productos almacenados en las instalaciones pudieran estar contaminados con suciedad y microorganismos dañinos", explicó.

La agencia recordó que los dispositivos médicos contaminados pueden aumentar el riesgo de infecciones asociadas a ellos, los medicamentos y alimentos pueden causar efectos adversos para la salud si se ingieren, y los cosméticos aplicados en la piel o los ojos pueden provocar irritación de la piel, infección u otras reacciones adversas.

¿Qué deben hacer quienes compraron los productos? La FDA detalló que los consumidores y minoristas que adquirieron los productos afectados deben destruirlos lo antes posible y presentar un recibo de devolución a Gold Star, ubicado en 1000 N. Humboldt Ave, Minneapolis, MN 55411. No se debe devolver los productos a Gold Star bajo ninguna circunstancia. Gold Star realizará reembolsos si se solicita.



"Los clientes deben contactar a su médico o profesional de la salud si han experimentado algún problema relacionado con el uso de estos productos. Si tienen alguna inquietud sobre sus mascotas que hayan consumido los alimentos para animales retirados del mercado, deben contactar a su veterinario", indicó la agencia.



La FDA anuncia el retiro de atún enlatado en nueve estados por riesgo de botulismo



Entre tanto, la FDA también anunció que se está retirando del mercado un atún enlatado vendido en nueve estados por riesgo de causar botulismo. La agencia indicó que los consumidores no deben usar el producto aunque no parezca ni huela mal. Si se sienten mal, deben buscar atención médica inmediata.

"Tri-Union Seafoods advierte a los consumidores que un distribuidor externo liberó inadvertidamente un producto en cuarentena relacionado con un retiro del mercado en febrero de 2025. El retiro voluntario inicial se realizó tras la notificación de nuestro proveedor de que la tapa de la lata con lengüeta de fácil apertura de algunos productos presentaba un defecto de fabricación que podría comprometer la integridad del sello del producto (especialmente con el tiempo), provocando fugas o, peor aún, contaminación con Clostridium botulinum, una intoxicación alimentaria potencialmente mortal".