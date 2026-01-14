Retiran del mercado unas famosas barras de chocolate por posible contaminación con salmonela
El retiro afecta específicamente a la barra de chocolate con sabor a dátil y menta, comercializada desde septiembre tanto en línea como en tiendas seleccionadas en todo el país. El producto involucrado corresponde al código de lote n.º 025255.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro voluntario del mercado de barras de chocolate de la marca Spring & Mulberry por una posible contaminación con salmonela, una bacteria que puede causar infecciones graves.
La posible contaminación fue detectada tras pruebas rutinarias realizadas por un laboratorio externo. Hasta el momento, no se han reportado casos de enfermedades ni efectos adversos para la salud, de acuerdo con las autoridades sanitarias.
La empresa Spring & Mulberry pidió a los consumidores que hayan adquirido el producto afectado que no lo consuman, lo desechen de inmediato y soliciten un reembolso, contactando a la compañía y enviando una fotografía del envase donde se vea el código de lote.
Riesgos asociados a la salmonela
Los síntomas más comunes incluyen:
- Diarrea con sangre o que dura más de tres días
- Fiebre superior a 102 °F (39 °C)
- Vómitos intensos que impiden retener líquidos
- Calambres estomacales
- Signos de deshidratación, como sequedad en boca y mareos
Los síntomas suelen aparecer entre seis horas y seis días después de la exposición. Aunque la mayoría de los pacientes se recupera en un plazo de cuatro a siete días, los casos graves pueden requerir atención médica u hospitalización.
Las autoridades sanitarias recomiendan a los consumidores revisar cuidadosamente los códigos de lote de los productos y mantenerse informados a través de bases de datos oficiales de retiros del mercado.