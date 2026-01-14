Retiran del mercado unas famosas barras de chocolate por posible contaminación con salmonela

Publicado por Diane Hernández 14 de enero, 2026

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro voluntario del mercado de barras de chocolate de la marca Spring & Mulberry por una posible contaminación con salmonela, una bacteria que puede causar infecciones graves.

Según informó la FDA el 12 de enero, el retiro afecta específicamente a la barra de chocolate con sabor a dátil y menta, comercializada desde septiembre tanto en línea como en tiendas seleccionadas en todo el país. El producto involucrado corresponde al código de lote n.º 025255.

La posible contaminación fue detectada tras pruebas rutinarias realizadas por un laboratorio externo. Hasta el momento, no se han reportado casos de enfermedades ni efectos adversos para la salud, de acuerdo con las autoridades sanitarias.

La empresa Spring & Mulberry pidió a los consumidores que hayan adquirido el producto afectado que no lo consuman, lo desechen de inmediato y soliciten un reembolso, contactando a la compañía y enviando una fotografía del envase donde se vea el código de lote.

Riesgos asociados a la salmonela la salmonela puede causar infecciones graves y, en algunos casos, mortales, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

​Los síntomas más comunes incluyen:



Diarrea con sangre o que dura más de tres días

Fiebre superior a 102 °F (39 °C)

Vómitos intensos que impiden retener líquidos

Calambres estomacales

Signos de deshidratación, como sequedad en boca y mareos

Las autoridades sanitarias recomiendan a los consumidores revisar cuidadosamente los códigos de lote de los productos y mantenerse informados a través de bases de datos oficiales de retiros del mercado.