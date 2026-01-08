El efecto efímero de los medicamentos para la obesidad: cuando se dejan de tomar, la recuperación de peso es cuatro veces más rápida

Publicado por Williams Perdomo 8 de enero, 2026

Una revisión sistemática realizada por investigadores del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Oxford encontró que las personas tienden a recuperar peso rápidamente después de dejar de tomar medicamentos para bajar de peso, y mucho más rápido que después de finalizar los programas de pérdida de peso conductual.

En estos últimos años, la nueva generación de tratamientos contra la diabetes y la obesidad, que aumentan la acción de una hormona para actuar sobre la secreción de insulina (GLP-1, péptido similar al glucagón tipo 1) y la sensación de saciedad, está causando furor en varios países, incluido Estados Unidos.

De acuerdo con el informe, publicado en la revista The BMJ, en 37 estudios con 9341 adultos, se observó un aumento de peso promedio de 0,4 kg (0,9 libras) al mes tras suspender los medicamentos para el control de peso.

Los investigadores estiman que, a este ritmo, las personas recuperarían su peso inicial en un plazo de 1,5 a 2 años. Con medicamentos más nuevos, como semaglutida y tirzepatida, la recuperación fue de un promedio de 0,8 kg (~1,8 libras) al mes, y se prevé que el retorno al peso inicial se produzca en aproximadamente en un año y medio.

La mayoría de los estadounidenses quiere perder peso Actualmente, un ligero porcentaje mayoritario de los adultos estadounidenses, el 52%, indica que le gustaría perder peso. Por su parte, el 37% está satisfecho con mantener su peso actual, y el 10% desea aumentar de peso.



Estos porcentajes se han mantenido relativamente estables desde 1996, año en que comenzó el seguimiento sistemático de este indicador. Sin embargo, las primeras mediciones realizadas entre 1951 y 1957 mostraban un panorama distinto, con la mayoría de los estadounidenses conformándose con mantener su peso.



"Estos medicamentos están transformando el tratamiento de la obesidad y pueden lograr una pérdida de peso significativa. Sin embargo, nuestro análisis muestra que las personas tienden a recuperar peso rápidamente después de suspenderlos, más rápido que con los programas conductuales", afirma el doctor Sam West, autor principal e investigador postdoctoral del Departamento Nuffield de Ciencias de la Salud de Atención Primaria de la Universidad de Oxford.

Los datos se conocen luego de que se publicara una encuesta de Gallup que reveló que con la llegada del nuevo año y el inicio de los propósitos de año nuevo para los estadounidenses, el 41% de los estadounidenses se describe con algo de sobrepeso y el 52% afirma que le gustaría bajar de peso. Sin embargo, solo la mitad (26 %) lo intenta activamente. Las mujeres siguen siendo más propensas que los hombres a decir que tienen sobrepeso y desean bajar de peso.

"Si bien el reciente aumento en el uso de fármacos GLP-1 se relaciona con una notable disminución de la obesidad en Estados Unidos, cuatro de cada diez estadounidenses reportan tener al menos algo de sobrepeso, y más de la mitad sigue afirmando que le gustaría perder peso. Sin embargo, solo la mitad de quienes desean perder peso lo intentan activamente", resaltó el estudio.