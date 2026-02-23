Reino Unido: la policía arresta al exembajador británico en EEUU por sus vínculos con Epstein
La Policía Metropolitana de Londres (MET) detuvo al exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por presunta conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas, tras la divulgación de documentos vinculados a Jeffrey Epstein que revelan su relación con el fallecido delincuente.
De acuerdo con AFP, los documentos divulgados revelan que el exembajador habría transmitido informaciones susceptibles de influir en los mercados al financiero, especialmente durante su etapa de ministro en el Gobierno de Gordon Brown, entre 2008 y 2010.
"Los agentes han detenido a un hombre de 72 años por sospecha de incumplimientos en el ejercicio de la función pública", así lo indicó la MET en un comunicado. "Fue arrestado en una vivienda de Camden el lunes 23 de febrero y trasladado a una comisaría de Londres para ser interrogado", añadió la policía, tras los registros realizados previamente en el domicilio de Mandelson.
Las revelaciones sobre los supuestos lazos del diplomático con Jeffrey Epstein han incrementado la presión sobre el primer ministro laborista, Keir Starmer, por haberlo designado embajador en Estados Unidos en diciembre de 2024.
Mandelson "mintió repetidamente"
A principios de febrero, Starmer confirmó que sabía de la larga relación entre Peter Mandelson y Jeffrey Epstein antes de nombrarlo embajador en EEUU, y afirmó que el exmiembro de la Cámara de los Lores "mintió repetidamente" sobre el alcance de sus contactos con el delincuente sexual.
"Le mintió repetidamente a mi equipo cuando se le preguntó por su relación con Epstein, tanto antes como durante su gestión como embajador", dijo el primer ministro. "Lamento haberlo nombrado. Si entonces hubiera sabido lo que sé ahora, nunca habría estado cerca del Gobierno".
El escándalo provocó la dimisión tanto del jefe de gabinete de Starmer como de su director de comunicación.
Mandelson, nieto del ex ministro laborista de Interior y Asuntos Exteriores Herbert Morrison, ha sido una figura importante en el Partido Laborista durante cinco décadas.
Destituido por sus vínculos con Epstein
El Ministerio de Relaciones Exteriores británico señaló que el cese era consecuencia de unos correos electrónicos entre el veterano diplomático del Partido Laborista y el delincuente sexual.
De acuerdo con AFP, la decisión del Gobierno británico llegó horas después de que medios como The Sun y Bloomberg informaran de que Mandelson envió mensajes de apoyo a Epstein mientras el financiero estaba siendo investigado por delitos sexuales en 2008.
"Pienso mucho en ti y me siento impotente y furioso por lo que ha pasado", habría escrito Mandelson a Epstein según estos reportes.
En los mensajes, enviados poco antes de que el magnate se declarara culpable para llegar a un acuerdo en ese caso, Mandelson también lo animaba a "luchar por una liberación anticipada".