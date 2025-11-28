"Ozempic 2.0": ¿de qué se trata la nueva promesa de medicamentos para bajar de peso?

Publicado por Williams Perdomo 28 de noviembre, 2025

El uso de Ozempic y otros medicamentos para perder peso es cada vez más común. Originalmente pensado como medicamento para la diabetes, ha ganado popularidad principalmente por su eficacia en la pérdida de peso.

Ahora, luego de varios años en los que Ozempic y Wegovy se popularizaron alrededor de todo el mundo, una nueva generación de fármacos para el mismo fin está cerca de entrar al mercado. Se trata de un medicamento que medios como The Washington Post han denominado "Ozempic 2.0".

¿De qué se trata?

De acuerdo con los medios de comunicación, se espera que pronto estén disponibles píldoras, inyectables más potentes y nuevos compuestos que podrían tener menos efectos secundarios o podrían tomarse sólo una vez al mes. Además, sería más económico. Los GLP-1 inyectables pueden costar más de 1.000 dólares al mes.

“Con esta nueva generación de medicamentos, no nos centramos solo en la pérdida de peso (...) Hablamos de cambios que van más allá de lo que se ve en la báscula”, afirmó David Lau, endocrinólogo y profesor emérito de la Facultad de Medicina Cumming de la Universidad de Calgary.

La promesa del orforglipron

A pesar de las expectativas, la realidad es que no está claro si la nueva generación de fármacos cumplirá con su promesa de revolucionar el mercado. Estos medicamentos aún no han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que ha advertido a los consumidores sobre versiones no autorizadas anunciadas en Internet.

Sin embargo, su posible disponibilidad ya causa furor. Eli Lilly, una de la empresa más dominante en el campo de la pérdida de peso, alcanzó la semana pasada un valor de mercado superior a 1 billón (trillón) de dólares, siendo la primera empresa en el sector de la atención de la salud en alcanzar ese hito.

La situación se dio luego de que se conociera que un estudio que mostró que una píldora diaria, más barata y fácil de tomar que los medicamentos actuales para bajar de peso, ayuda a perder alrededor de una décima parte del peso corporal en casi 18 meses.

El estudio, publicado el jueves en la revista médica The Lancet, probó en fármaco orforglipron, desarrollado por la farmacéutica estadounidense Eli Lilly, que también fabrica Mounjaro.

El estudio de la píldora Más de 1.500 adultos con obesidad y diabetes tipo 2 tomaron la píldora diariamente junto con recomendaciones para seguir una dieta saludable y hacer ejercicio.



Los participantes que tomaron la dosis más alta, de 36 miligramos, perdieron alrededor del 10% de su peso corporal en 72 semanas, en comparación con 2% del grupo que recibió un placebo, según el estudio reseñado por AFP.

Entre tanto, si la FDA aprueba el orforglipron, debería estar disponible en 2026 a un costo significativamente menor en comparación con los inyectables actuales, detalló en un comunicado la autora principal del estudio, Deborah Horn, de UTHealth Houston.