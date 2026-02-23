Panamá asume el control de dos puertos clave operados por una empresa hongkonesa en el Canal

Publicado por Carlos Dominguez | afp 23 de febrero, 2026

Las autoridades de Panamá asumieron este lunes el control de dos puertos del Canal de Panamá, después de concluir el proceso legal que revocó la concesión otorgada a la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings, según informó una fuente oficial.

Los puertos en cuestión son Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico —ubicados en cada extremo de la vía interoceánica—, cuyo contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia panameña el pasado enero.

"La Autoridad Marítima de Panamá tomó posesión de sus puertos y garantiza la continuidad de la operación", anunció en rueda de prensa Max Flórez, director de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares del organismo oficial.

Un proceso de transición

La decisión se oficializó mediante un decreto, emitido pocas horas después de que el fallo de la Corte fuera publicado en el diario oficial, el último paso necesario para que entrara en vigor.

El "decreto de ocupación" abrirá un período de transición de 18 meses, explicó Flórez. Durante ese lapso, la operación de los puertos quedará en manos de dos compañías distintas, hasta que se adjudiquen nuevamente mediante una licitación.

"Vamos a definir el modelo (...) de licitación internacional" para contar con operadores a largo plazo, señaló en la misma conferencia Alberto Alemán Zubieta, encargado de la transición. Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, aseguró que no se producirán despidos en las dos terminales, donde laboran alrededor de 1.200 personas.