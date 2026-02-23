México: los casos de personas desaparecidas se disparan bajo el mandato de Sheinbaum

Publicado por Carlos Dominguez 23 de febrero, 2026

México atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente como consecuencia de la continuidad de la violencia extrema y la crisis de desapariciones forzadas que han acompañado al país durante décadas.

Durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum, su Administración ha puesto especial énfasis en destacar la reducción de homicidios como uno de sus principales logros en materia de seguridad. Sin embargo, este avance convive con un problema que permanece crítico y sujeto a revisión: las desapariciones.

Desde que Sheinbaum asumió la presidencia a principios de octubre de 2024, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) destacan una reducción importante en los homicidios dolosos: el promedio diario pasó de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 50.9 en enero de 2026, lo que representa una baja del 42% en poco más de 16 meses —equivalente a 36 homicidios menos cada día—. De acuerdo con el Gobierno, esta es la cifra más baja desde 2016.

La presidente y la titular del SESNSP, Marcela Figueroa, han enfatizado esta tendencia a la baja como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad, con reducciones en la mayoría de las entidades federativas.

"42 por ciento de reducción en homicidio doloso, de septiembre 2024 a enero de 2026; eso significa 36 homicidios diarios menos de los que se cometieron en septiembre. Hay 36 homicidios diarios menos, 36 personas dejaron de perder la vida, vamos a ponerlo así, diariamente en México, entre septiembre de 2024 y enero del 2026. Además de la reducción en otros delitos", destacó la presidente en la conferencia matutina del 10 de febrero.

Un aumento de personas desaparecidas y no localizadas



En lo que respecta al número de personas desaparecidas y no localizadas, el panorama es muy distinto. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre el 1 de octubre de 2024 —cuando Sheinbaum asumió la presidencia de México— y el 1 de febrero de 2026 se han registrado 16.185 personas desaparecidas y no localizadas.

Asimismo, el portal de investigación A dónde van los desaparecidos reveló que, durante el primer año del Gobierno de Sheinbaum, México alcanzó un nuevo máximo histórico en materia de desapariciones: cada día, alrededor de 40 personas desaparecen sin ser localizadas, lo que equivale a 1.6 casos por hora.

El portal reveló también que hasta el 1 de octubre de 2025 se habían registrado 14 .765 desapariciones en el país, una cifra 16% superior a la del último año de la Administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando se documentaron 12 .695 víctimas.

De acuerdo con RNPDNO, el total histórico nacional (1952-2026) se mantiene en torno a 131 .822 y 132.000 personas pendientes de localización a mediados de febrero de 2026.

Miles de personas siguen desapareciendo cada año en México. De acuerdo con Human Rights Watch (HRW), las autoridades no han tomado medidas suficientes para prevenir estas desapariciones y exigir que los responsables rindan cuentas ante la justicia.