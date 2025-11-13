La Casa Blanca despeja dudas sobre la salud del presidente: Trump goza de una “salud excepcional”

Publicado por Sabrina Martin 12 de noviembre, 2025

La Casa Blanca reafirmó este miércoles el buen estado de salud del presidente Donald Trump, luego de que los exámenes médicos más recientes confirmaran que su condición física es “excepcional”.

Durante una rueda de prensa, la secretaria de prensa Karoline Leavitt explicó que la resonancia magnética a la que se sometió el mandatario en octubre, en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, formó parte de su revisión médica rutinaria. Añadió que los resultados fueron evaluados por especialistas del centro y que todos coincidieron en que el presidente se encuentra en óptimas condiciones.

“Los resultados completos fueron revisados por los radiólogos y consultores que lo atendieron, y todos coincidieron en que el presidente goza de una salud física excepcional”, afirmó Leavitt.

Un chequeo dentro del programa médico habitual

El informe emitido por el médico presidencial, capitán Sean P. Barbabella, detalló que la visita a Walter Reed fue parte de un plan de control regular que incluyó estudios de imagen, análisis de laboratorio y evaluaciones preventivas. En su resumen, Barbabella destacó que Trump mantiene un buen rendimiento cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico.

Este examen fue el segundo que el presidente se realiza en 2025, tras una primera revisión en abril, en la que el mismo médico ya había informado que el mandatario presentaba una salud excelente.