Nochebuena 2025: horarios especiales de supermercados, farmacias y otros servicios esenciales

Publicado por Diane Hernández 24 de diciembre, 2025

La Nochebuena de 2025, que este año cae el miércoles 24 de diciembre, es uno de los días con mayor movimiento comercial, pero también uno de los más limitados en cuanto a horarios. La mayoría de los supermercados, farmacias, tiendas departamentales y restaurantes abrirán con horarios reducidos y cerrarán por completo el día de Navidad.

Por ello, los compradores de último momento deberán planificar con anticipación, especialmente si necesitan ingredientes para la cena, regalos olvidados o artículos esenciales.

Horarios de farmacias en Nochebuena

En cuanto a las farmacias, CVS y Walgreens mantendrán muchas de sus sucursales abiertas en Nochebuena, aunque con horarios variables y posibles cierres anticipados de las farmacias internas.

Ambas cadenas recomiendan consultar el localizador de tiendas antes de acudir. El día de Navidad, la mayoría de las farmacias cerrará, salvo algunas sucursales de 24 horas.

Tiendas departamentales y especializadas

Best Buy: Horarios variables; cerrada el día de Navidad.

Home Depot : Abierto hasta las 5:00 pm en Nochebuena; cerrado el 25.

Lowe’s : Horario limitado; muchos departamentos cierran a las 5:00 pm.

IKEA : Cerrado el día de Navidad; horario variable en Nochebuena.

Macy’s : Horario limitado el 24; cerrado el 25.

¿Qué servicios están abiertos en Nochebuena?

Con la llegada de la Nochebuena, muchas personas se preguntan qué servicios operarán con normalidad el 24 de diciembre. A continuación, un resumen de cómo funcionarán el correo, los bancos y las principales empresas de mensajería en el país.

Las oficinas del Servicio Postal estarán abiertas el 24 de diciembre y el correo se entregará con normalidad, según informó USPS en su sitio web.

Además, el correo será recogido de los buzones azules conforme a los horarios indicados en cada uno.

USPS recomienda a los clientes consultar con su oficina postal local, ya que los horarios de atención pueden variar según la ubicación.

Bancos

La mayoría de las sucursales bancarias estarán abiertas en Nochebuena. Sin embargo, algunas podrían operar con horarios reducidos o ajustados.

Se aconseja verificar directamente con la sucursal bancaria local para confirmar los horarios específicos por el feriado.

UPS y FedEx

UPS informó que la entrega de todos sus servicios estarán disponible el 24 de diciembre. Las tiendas UPS Store permanecerán abiertas al menos hasta las 3:00 pm (hora local), aunque los horarios pueden variar según la ubicación.

La compañía aclaró que:

La recogida de servicios aéreos e internacionales solo estará disponible si se programó antes del 18 de diciembre.

No habrá recogida terrestre en Nochebuena .

. UPS Express Critical operará con normalidad, ya que está disponible los 365 días del año.

Por su parte, FedEx señaló que la mayoría de sus servicios de recogida y entrega estarán disponibles en Nochebuena, aunque sus oficinas operarán con horarios modificados. La empresa recomienda contactar a la oficina local de FedEx para confirmar los horarios específicos durante las festividades.