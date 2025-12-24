Navidad sin cocinar: restaurantes de comida rápida que operarán el 25 de diciembre

Publicado por Sabrina Martin 24 de diciembre, 2025

El día de Navidad no todos los restaurantes del país permanecen cerrados. Para quienes estén de viaje, necesiten un refrigerio o simplemente prefieran no cocinar, varias cadenas de comida rápida y restaurantes con servicio en mesa operarán el 25 de diciembre, aunque en muchos casos con horarios variables según la ubicación.

Las propias empresas recomiendan a los clientes confirmar previamente los horarios de atención a través de sus sitios web oficiales o aplicaciones móviles, ya que una gran parte de los establecimientos funciona bajo esquemas de franquicia y no todos adoptan el mismo horario durante los días festivos.

Cadenas que estarán abiertas el 25 de diciembre

De acuerdo con la información disponible, la mayoría de los locales pertenecientes a cadenas como Applebee’s, Arby’s, Burger King, Denny’s, Domino’s, Dunkin’, IHOP, McDonald’s, Qdoba, Red Lobster, Starbucks, Waffle House y Wendy’s abrirán el día de Navidad. Estas opciones incluyen tanto restaurantes de comida rápida como establecimientos para sentarse a comer, lo que amplía las alternativas para quienes buscan desayunar, almorzar o cenar fuera de casa durante la festividad.

Aperturas sujetas a confirmación local

Otras cadenas, como Noodles & Company, KFC y Panera Bread, han indicado que los clientes deben confirmar los horarios festivos con su restaurante local. En estos casos, no existe un anuncio uniforme sobre la apertura el día de Navidad, y la decisión queda en manos de cada sucursal.

Una situación similar se presenta con Dairy Queen. Algunos de sus locales han confirmado que operarán con horario limitado en Nochebuena y permanecerán cerrados el día de Navidad. Debido a que la mayoría de los establecimientos son de propiedad independiente, el horario puede consultarse en línea para cada ubicación específica.