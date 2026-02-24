NBA: los Spurs se imponen a Detroit en el duelo entre los equipos más en racha

El ala-pívot de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama AP / Cordon Press .

Publicado por Carlos Dominguez | afp 24 de febrero, 2026

Con un Victor Wembanyama descomunal, los San Antonio Spurs derrotaron este lunes 114-103 a los Detroit Pistons en un vibrante duelo entre dos de los equipos más en forma de la NBA.

Estas fueron las escenas más destacadas de la jornada en la liga de baloncesto.

Wembanyama, un muro infranqueable

Segundos en la Conferencia Oeste, los Spurs ofrecieron una auténtica demostración de poder al conquistar la pista de los Pistons, actuales líderes del Este.

El duelo, primero entre ambos esta temporada, estuvo marcado por la intensidad defensiva, un rasgo común en estas dos franquicias renacidas que hace apenas dos años ocupaban el fondo de la liga.

En San Antonio, el francés Victor Wembanyama volvió a erigirse como una pieza decisiva en ambos costados de la cancha. El pívot firmó 21 puntos, capturó 17 rebotes —8 de ellos en defensa— y sumó 6 tapones en otra actuación dominante. A sus 22 años, Wemby ya ha logrado poner al menos un tapón contra cada una de las otras 29 franquicias de la NBA.

En ataque, el conjunto texano brilló especialmente desde el perímetro, acertando 18 de sus 40 lanzamientos triples (45%).

Devin Vassell lideró la ofensiva exterior con siete triples y cerró la noche como máximo anotador, con 28 puntos. "Ellos trataron de imponer su juego. Nosotros intentamos correr en transición, seguir frenándolos, encontrar al hombre libre. Eso fue lo que hicimos", declaró Vassell.

Cade Cunningham, figura de los Pistons, tuvo una noche poco inspirada en ataque: apenas sumó 16 puntos y falló 21 de sus 25 tiros de campo.

San Antonio, que encadenó su noveno triunfo seguido, mejora su marca a 41-16 y continúa presionando a los líderes del Oeste, los Oklahoma City Thunder (44-14), afectados por la baja de Shai Gilgeous-Alexander.

Detroit (42-14), por su parte, vio cortada su racha de cinco victorias consecutivas, aunque mantiene una ventaja de cinco partidos sobre sus principales perseguidores, los Boston Celtics.

Los Kings ponen fin a su peor mala racha

Tras encadenar 16 derrotas, los Sacramento Kings por fin vieron la luz este lunes al imponerse 123-114 en la pista de los Memphis Grizzlies, otro de los equipos con más dificultades en el Oeste.

Los veteranos Russell Westbrook y DeMar DeRozan dieron un paso al frente con 25 y 19 puntos respectivamente, guiando a Sacramento para poner fin a la peor racha de su historia.

Los Kings, que siguen sin sus figuras Domantas Sabonis y Zach LaVine por lesión, continúan en el fondo del Oeste con el peor registro de la liga (13-46).

En Memphis, undécimo del mismo sector (21-35), el máximo anotador fue el base suplente Javon Small, que aportó 21 puntos.

Los Grizzlies afrontaron el duelo con ocho bajas, entre ellas las de Ja Morant y el español Santi Aldama.