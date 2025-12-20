Condenan a muerte a un asesino en serie de Phoenix por seis asesinatos cometidos en 2017

Publicado por Dave Mason | The Center Square 20 de diciembre, 2025

Un jurado de Phoenix ha condenado a muerte al asesino en serie Cleophus Cooksey Jr. por cometer seis asesinatos en un periodo de tres semanas en 2017.

Cooksey, de 43 años, fue declarado culpable en septiembre de asesinato en primer grado por ocho asesinatos en el área de Phoenix. El jurado de la Corte Superior del condado de Maricopa decidió que la pena de muerte sería el castigo en seis de los asesinatos, pero no pudo llegar a una decisión unánime respecto a los asesinatos de la madre de Cooksey, Rene Cooksey, y del padrastro, Edward Nunn.

Cooksey fue declarado culpable de disparar y matar a Parker Smith y Andrew Remillard mientras estaban sentados en un coche. La Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa dijo que eso inició una ola de asesinatos que culminó con los homicidios de la madre y el padrastro de Cooksey. Además de Smith, Remillard, Renee Cooksey y Nunn, Cleophus Cooksey fue declarado culpable de matar a Salim Richards, Latorrie Beckford, Kristopher Cameron y Maria Villanueva.

Los asesinatos tuvieron lugar en 2017, entre el 27 de noviembre y el 17 de diciembre, en Phoenix y su suburbio de Glendale, según declaró el viernes a The Center Square la portavoz de la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa, Erin Pellett.

"Quien cuestione por qué necesitamos la pena de muerte no tiene que mirar más allá de este caso”, dijo en un comunicado la fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell. “Se requiere un tipo especial de maldad para aprovecharse de los vulnerables y arrebatar innecesariamente la vida a ocho personas inocentes. La muerte es el único castigo justo para él, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que se cumpla".

Bajo la ley de Arizona, las condenas por asesinato de Cooksey están bajo apelación automática ante la Corte Suprema del estado, dijo Pellett a The Center Square. Añadió que no sabía cuándo sería escuchado por la corte.

El caso no figuraba en la lista de casos que apareció el viernes en el sitio web de la corte.

Según la oficina de Mitchell, Cooksey fue vinculado a los asesinatos mediante pruebas que conectaban las distintas escenas del crimen. Las pruebas incluían ADN, armas de fuego y casquillos. La oficina añadió que también se descubrió que Cooksey tenía en su poder objetos pertenecientes a las víctimas, señalando que llevaba un collar de oro robado a Richards cuando fue arrestado. Además, indicaron que las llaves del coche de Villanueva fueron encontradas en el apartamento de Cooksey.

Además de los asesinatos, Cooksey fue declarado culpable de otros delitos graves: dos cargos de secuestro, tres cargos de robo a mano armada y un cargo de intento de agresión sexual. Cooksey fue condenado a más de nueve años de prisión por los cargos no castigados con la pena capital.

© Just The News