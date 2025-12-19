Tormentas pre-Navidad: fuertes vientos, nieve y riesgos de incendio mientras millones de estadounidenses se preparan para viajar

Publicado por Virginia Martínez 19 de diciembre, 2025

El panorama meteorológico se complica a las puertas de las fiestas. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido alertas críticas debido a una potente tormenta que, tras azotar el centro del país con vientos fuertes y ventiscas, se desplaza ahora hacia los Grandes Lagos y el noreste.

Este sistema frontal traerá ráfagas intensas y lluvias que, debido al descenso térmico, se transformarán rápidamente en chubascos de nieve durante el viernes que inaugura las dos semanas cuando más estadounidenses viajan en el año. La AAA estima que más de 112 millones de americanos viajarán entre el 20 de diciembre y el 1 de enero.

Riesgo extremo de incendios forestales en Colorado y Wyoming

A pesar de la proximidad del invierno, una destructiva tormenta de viento está generando condiciones de "peligro extremo" para la propagación de incendios en los estados de Colorado y Wyoming.

A partir de este viernes, se esperan los siguientes factores de riesgo:

Ráfagas de viento peligrosas : vientos cuyas velocidades que superarán los 160 km/h (100 mph).

: vientos cuyas velocidades que superarán los 160 km/h (100 mph). Temperaturas cálidas : el termómetro alcanzará los 21°C (70°F).

: el termómetro alcanzará los 21°C (70°F). Sequedad atmosférica: niveles de humedad relativa que caerán hasta el 10%.

La progresión de los vientos comenzará por la mañana en los picos y crestas, extendiéndose hacia las estribaciones durante la tarde y alcanzando las llanuras por la noche.

"Tenga cuidado con cualquier fuente potencial de ignición. Manténgase alerta y siga las instrucciones de los servicios de emergencia", enfatizó el NWS.

Alerta por vientos fuertes en las costas Este y Oeste

La inestabilidad climática no se limita al centro del país. La humedad proveniente del Océano Pacífico continuará impactando el oeste con lluvias persistentes y acumulaciones de nieve significativas en las cordilleras.

Por otro lado, un frente frío intenso avanza desde la costa este. Este sistema provocará:

Fuertes precipitaciones y ráfagas de viento

Nieve por efecto lago, reduciendo drásticamente la visibilidad.

Guía de respuesta a los vientos fuertes: aviso, vigilancia y advertencia Servicio Meteorológico Nacional (NWS). La categorización de las alertas depende de la velocidad del viento, la inminencia del fenómeno y el riesgo potencial para la población.

​

Ante una Advertencia de vientos fuertes (High Wind Warning), ¡actúe ahora!



​​Busque refugio: permanezca en el interior de un edificio sólido. Seguridad vial: si debe conducir, reduzca la velocidad y sujete el volante con ambas manos. ​Evite riesgos: aléjese de árboles, postes de luz y estructuras metálicas.

Ante una Vigilancia de vientos fuertes (High Wind Watch), prepárese.​

​

​Asegure su propiedad: guarde o sujete muebles de jardín, botes de basura y cualquier objeto suelto que pueda convertirse en un proyectil al ser arrastrado por el viento. Planifique: ajuste sus viajes para evitar estar a la intemperie durante la tormenta.

​Ante un Aviso de viento (Wind Advisory), tenga precaución.



Aunque es el nivel de menor urgencia, manténgase informado. Asegure objetos ligeros y extreme precauciones al conducir por puentes o zonas abiertas. Para garantizar la seguridad durante las fuertes ráfagas pre-navideñas, es fundamental comprender la terminología del). La categorización de las alertas depende de la velocidad del viento, la inminencia del fenómeno y el riesgo potencial para la población.Ante una¡actúe ahora!Ante una), prepárese.​​Ante un), tenga precaución.

Complicaciones en el transporte: uno de los días de mayor afluencia del año

El momento de estas tormentas no podría ser peor para la logística nacional. Según el Centro Meteorológico Aeronáutico (NWS AWC), se espera que este viernes sea uno de los días con mayor volumen de viajeros en Estados Unidos.

"Se perfila como uno de los días de mayor afluencia de viajeros... diversos riesgos para la aviación afectarán partes del Oeste, los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra", advirtió el organismo.

Se recomienda a los pasajeros consultar las condiciones actualizadas en el mapa interactivo del AWC antes de dirigirse a los aeropuertos.

Tormentas antes de Navidad: ¿cómo adaptar sus planes de viaje?

Ante las alertas del NWS, es fundamental priorizar la seguridad. Si sus planes incluyen desplazamientos por carretera en Wyoming o Colorado, extreme precauciones. Para quienes viajan hacia el noreste, prepárense para una transición abrupta de lluvia a nieve que podría congelar las superficies de rodamiento.