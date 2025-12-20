Escándalo Epstein: el DOJ publica nuevos archivos con fotos comprometedoras de Bill Clinton y varias celebridades

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de diciembre, 2025

El Departamento de Justicia publicó este viernes un lote largamente esperado de los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, a tan solo horas antes de la fecha límite establecida por una ley firmada por el presidente Donald Trump en el mes de noviembre. A pesar de esto, el fiscal general adjunto Todd Blanche anunció que no se publicarían la totalidad de los archivos sobre Epstein antes de la fecha límite y detalló que los documentos serían divulgados en las próximas semanas. “Espero que vayamos a publicar más documentos durante las próximas semanas, así que hoy varios cientos de miles y, en las próximas semanas, espero varios cientos de miles más”, dijo Blanche durante una entrevista con Fox News.

Ante este hecho, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes acusaron tanto a Trump como al DOJ de “violar la ley federal”, al argumentar que la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, la cual fue aprobada en ambas cámaras del Congreso y firmada por el presidente el mes pasado, exige que el Gobierno haga públicos todos y cada uno de los documentos —con excepciones como información personal— antes del 19 de diciembre. El DOJ subió los registros, documentos y fotografías de este primer lote a una “Biblioteca Epstein” en su sitio web.

Los archivos publicados muestran numerosas fotos de Bill Clinton

Los archivos que el DOJ subió a la biblioteca fueron cuatro conjuntos de datos de información, los cuales incluyen no solamente documentos judiciales, sino también fotografías, testimonios ante el gran jurado y transcripciones de varias entrevistas, incluidas las relacionadas con la mano derecha de Epstein, Ghislaine Maxwell. Dichos documentos también incluyen videos del interior del Centro Correccional Metropolitano —lugar donde Epstein estaba recluido tras su arresto— correspondientes al día de su muerte. Asimismo, en los archivos hay numerosas imágenes de juguetes sexuales, una alineación fotográfica con el delincuente sexual, folletos de un club de striptease en la ciudad de Miami y varias fotos de lo que parecen ser mujeres cuyos rostros fueron censurados por el DOJ.

Un detalle llamativo de los archivos que la agencia subió fueron varias fotos donde se puede ver a Epstein junto a la fallecida estrella del pop Michael Jackson, quien poco antes de su muerte había sido absuelto de varios cargos de abuso sexual infantil. Pero, lejos de ser la única celebridad que aparece con el delincuente sexual en los archivos revelados este viernes por el DOJ, lo cierto es que en estos también aparecieron el comediante Chris Tucker, el multimillonario Richard Branson, la cantante Diana Ross y el actor Kevin Spacey, de quien se había revelado en 2024 que había viajado con Epstein al continente africano.

Sin embargo, la figura que más resalta en este primer lote publicado por el DOJ es, sin lugar a dudas, la del expresidente demócrata Bill Clinton, el cual aparece en numerosas fotografías, siendo varias de estas sumamente comprometedoras al mostrarse parcialmente desnudo en un jacuzzi e incluso verse junto a varias mujeres jóvenes en compañía de Epstein. En este punto, vale señalar que en dichas fotografías la agencia cubrió los rostros de las mujeres, por lo que se desconoce si se trataría de algunas de las víctimas del delincuente sexual.

Si bien Clinton y Epstein solían moverse en los mismos círculos sociales a finales de la década de 1990 y comienzos de los 2000, y a pesar de que varios medios de comunicación ya habían revelado la relación entre ambos, lo cierto es que el expresidente demócrata no ha sido acusado de irregularidades por sobrevivientes de los abusos de Epstein y ha negado tener conocimiento de los delitos sexuales del fallecido financista.