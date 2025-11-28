La conquista universitaria de Qatar: exportar políticas de los Hermanos Musulmanes en una guerra por el futuro de Occidente

28 de noviembre, 2025

Qatar continúa llevando a cabo una de las operaciones de influencia externa más extensas de la historia moderna. A través de cientos de miles de millones de dólares -estimados en hasta un billón (trillion) de dólares- canalizados hacia universidades, centros de investigación, plataformas mediáticas y redes de promoción política occidentales, Qatar se ha convertido en el principal patrón global de los Hermanos Musulmanes a la hora de impulsar una agenda ideológica destinada a remodelar las sociedades democráticas desde dentro.

Las nuevas conclusiones del Instituto para el Estudio del Antisemitismo Global y Política (ISGAP) muestran que la financiación de Qatar no es filantropía benigna; es una inversión estratégica en el poder blando islamista, con consecuencias de largo alcance para Estados Unidos, India, Europa y más allá. Según un nuevo e impactante informe del instituto, así como Jihad in America: The Grand Deception, una película de 2012 del Proyecto de Investigación sobre Terrorismo, los Hermanos Musulmanes, junto con su principal mecenas, Qatar, tienen una peligrosa agenda ideológica destinada a socavar Occidente desde dentro.

El último informe del ISGAP pone de relieve un hecho crucial y en general pasado por alto: la familia gobernante de Qatar ha entrado en un bay'ah -un juramento espiritual de lealtad- con la Hermandad Musulmana, padre intelectual del Islam político moderno. Este compromiso ideológico impulsa las operaciones de influencia global de Doha y determina la dirección de su financiación exterior.

Charles Asher Small, director ejecutivo del ISGAP, dijo al New York Post que el régimen qatarí está utilizando universidades, instituciones culturales y programas educativos "para promover su ideología", y para avanzar la larga estrategia de infiltración de la Hermandad en la sociedad occidental.

Financiación masiva de universidades occidentales:



Qatar ha vertido sumas extraordinarias en instituciones estadounidenses de élite:

Universidad de Cornell : más de 10.000 millones de dólares en financiación total para su facultad de medicina en Doha, con una media de 156 millones anuales desde 2012.

: más de 10.000 millones de dólares en financiación total para su facultad de medicina en Doha, con una media de 156 millones anuales desde 2012. Universidad de Georgetown : más de 1.000 millones de dólares, con gran influencia en los estudios sobre Oriente Medio y los programas de formación diplomática.

: más de 1.000 millones de dólares, con gran influencia en los estudios sobre Oriente Medio y los programas de formación diplomática. Universidad de Texas A&M: 1.300 millones de dólares, incluidos cientos de proyectos de investigación -al menos 58 con posibles aplicaciones militares de doble uso-.

En un contrato revisado por ISGAP, Qatar se aseguró todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con ciertas investigaciones en el campus de Texas A&M en el país árabe. La universidad comenzó a cerrar el campus a principios de este año, lo que los analistas vinculan al creciente escrutinio de la influencia qatarí.

Organizaciones en los campus: MSA, SJP y penetración ideológica



La influencia no acaba en la financiación. El ISGAP identifica a la Asociación de Estudiantes Musulmanes (MSA) -fundada por activistas de la Hermandad Musulmana- como el principal vehículo de penetración ideológica en los campus. La MSA, que opera en más de 600 campus de Estados Unidos, colabora estrechamente con Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP). Desde las atrocidades de Hamás del 7 de octubre de 2023, estos grupos han movilizado parte del activismo antiisraelí más agresivo, incluyendo interrupciones, protestas y difusión de mensajes a favor de la organización terrorista palestina.

A través de ellos, Qatar y los Hermanos Musulmanes ganan:

Una vía de acceso al liderazgo estudiantil de élite

Influencia en los debates académicos sobre Oriente Medio

Control sobre el sentimiento en torno a Israel y el antisemitismo

Acceso a largo plazo a futuras élites políticas, mediáticas y tecnológicas.

"La masiva operación de influencia global de Qatar representa una de las amenazas ideológicas más serias a las que se enfrenta el mundo democrático hoy en día".

Infiltración en escuelas K-12



La Qatar Foundation International (QFI), filial de Doha en Estados Unidos, ha penetrado en las escuelas públicas estadounidenses. En un incidente notable, un mapa de clase patrocinado por QFI sustituyó Israel por "Palestina" en una escuela pública de Brooklyn.

El material curricular y las subvenciones de QFI permiten a Qatar acceder a la formación política de los niños estadounidenses, un hecho alarmante que los responsables políticos pasan por alto.

El plan de los Hermanos Musulmanes para transformar Occidente



El informe de ISGAP, The Muslim Brotherhood's Strategic Entryism into Western Society, sostiene que la Hermandad está a medio camino en un plan a largo plazo para remodelar la sociedad occidental incrustando la ideología islamista en universidades, grupos de reflexión, instituciones políticas, medios de comunicación y movimientos sociales.

Según Small, los Hermanos Musulmanes pretenden debilitar los lazos entre Estados Unidos e Israel, aislando a este último; fragmentar la sociedad estadounidense mediante el antisemitismo y la radicalización universitaria; y cuestionar las normas democráticas y sustituirlas por marcos ideológicos islamistas.

Creciente alcance global: India, Reino Unido y Europa



La campaña de Qatar tampoco se limita a Estados Unidos. Una fuente de seguridad fiable, citada en un informe de la Fundación Usanas, una "organización de geopolítica y asuntos de seguridad" con sede en la India, indicó que Doha está financiando universidades, medios de comunicación y activismo universitario de orientación islamista en India, Reino Unido y países de la UE.

La Universidad Al Falah, vinculada a elementos extremistas, es sospechosa de haber recibido fondos qataríes.

El dinero fluye hacia periodistas, profesores y personas influyentes de la India que promueven el Islam político bajo el disfraz de "activismo palestino". Las narrativas antihindúes y los mensajes a favor de Hamás reflejan un impulso ideológico coordinado.

Patrones similares están surgiendo en Londres, París, Bruselas y Berlín, donde los grupos respaldados por Qatar están a la vanguardia de las manifestaciones contra Israel y los mensajes a favor de la Hermandad Musulmana.

Una amenaza directa para la sociedad democrática



El Dr. Small advierte que la agenda de los Hermanos Musulmanes -fuertemente financiada por Qatar - incluye la destrucción de Israel, la subyugación de las mujeres, la persecución de las comunidades LGBTQ, y el desmantelamiento de la igualdad ante la ley.

La visión del mundo de la Hermandad rechaza fundamentalmente la idea democrática de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, religión o etnia.

Para hacer frente al desafío que suponen las operaciones de influencia mundial de Qatar, los Gobiernos democráticos deberían adoptar las siguientes medidas:

Transparencia obligatoria para la financiación extranjera de las universidades. Todas las subvenciones y contratos extranjeros deberían hacerse públicos, con sanciones en caso de incumplimiento. Prohibir la financiación de Estados alineados con ideologías extremistas. Los Gobiernos deberían vetar o regular estrictamente las donaciones de entidades vinculadas a los Hermanos Musulmanes. Investigar las redes ideológicas en los campus. Organizaciones como la MSA y SJP, que se coordinan abiertamente con movimientos islamistas, requieren un escrutinio más profundo. Designar a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista. Este paso, ya dado por el Estado de Texas, restringiría la capacidad de la Hermandad para operar legalmente en todos los países occidentales. Proteger la educación K-12 de la influencia extranjera. QFI y organizaciones similares deberían tener prohibido financiar o dar forma a los planes de estudio de las escuelas públicas.

La masiva operación de influencia global de Qatar representa una de las amenazas ideológicas más graves a las que se enfrenta el mundo democrático hoy en día. A través de su lealtad ideológica a los Hermanos Musulmanes y su financiación estratégica en Occidente, Qatar está remodelando las instituciones educativas occidentales, influyendo en el discurso político y fomentando actitudes hostiles hacia los valores democráticos y los aliados occidentales, especialmente Israel.

A menos que las democracias tomen medidas decisivas -mediante leyes de transparencia, supervisión de la financiación extranjera, reforma de los campus y vigilancia- la ofensiva ideológica antidemocrática de Qatar continuará vaciando los cimientos de las sociedades libres de todo el mundo.

Salah Uddin Shoaib Choudhury, galardonado periodista, escritor y editor del periódico 'Blitz' que se especializa en contraterrorismo y geopolítica regional.



