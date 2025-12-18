Muere el campeón de NASCAR Greg Biffle junto a su familia en un accidente aéreo en Carolina del Norte

Publicado por Sabrina Martin 18 de diciembre, 2025

Greg Biffle, expiloto y campeón de NASCAR, murió junto a su esposa Cristina y sus hijos en un accidente aéreo ocurrido la mañana de este jueves en Carolina del Norte. La información fue confirmada por el representante Richard Hudson, republicano por Carolina del Norte, a través de una publicación en redes sociales.

“Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los amaron”, escribió Hudson en X. En su mensaje, el congresista describió a la familia como amigos cercanos que dedicaron su vida a ayudar a los demás y destacó tanto la trayectoria deportiva de Biffle como su compromiso con el servicio al prójimo.

La aeronave y el lugar del siniestro

Según registros federales de aviación, el avión involucrado fue un Cessna C550 con matrícula N257BW, propiedad de GB Aviation Leasing LLC, una compañía perteneciente a Biffle. La aeronave se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville.

El sheriff del condado de Iredell, Grant Campbell, confirmó que hubo víctimas mortales en el accidente. Sin embargo, las autoridades locales no identificaron oficialmente a los fallecidos ni informaron cuántas personas viajaban a bordo del avión.

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó a Fox News Digital que el C550 se estrelló alrededor de las 10:20 a. m., hora del este. Un funcionario de la Oficina del Sheriff del Condado de Iredell señaló que el avión cayó poco después de despegar. La investigación quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), con apoyo de la FAA.

Testigos y respuesta de emergencia

Videos difundidos desde el lugar mostraron a los equipos de emergencia corriendo hacia la pista mientras se observaban llamas cerca de los restos del avión, que quedaron dispersos en la zona. Golfistas del cercano Lakewood Golf Club relataron que se arrojaron al suelo cuando la aeronave pasó volando a muy baja altura. Indicaron que el noveno hoyo del campo quedó cubierto de escombros.

El Aeropuerto Regional de Statesville ofrece instalaciones de aviación corporativa y es utilizado por compañías Fortune 500 y por varios equipos de NASCAR, según información publicada por el propio aeropuerto.