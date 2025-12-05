El exprofesor de Harvard que disparó perdigones cerca de una sinagoga en Yom Kippur abandonará Estados Unidos para evitar la deportación

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 5 de diciembre, 2025

Carlos Portugal Gouvea, profesor visitante de Derecho a quien la Universidad de Harvard suspendió en octubre después de que fuera detenido por disparar una escopeta de perdigones cerca del Templo Beth Zion, una congregación "independiente e inclusiva" de Brooklin, Massachusetts, en Yom Kippur, ha accedido a abandonar el país, según informó el Departamento de Seguridad Nacional.

"Trabajar y estudiar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho", declaró Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Seguridad Nacional para Asuntos Públicos. "En Estados Unidos no hay lugar para actos de antisemitismo descarados y violentos".

"Son una afrenta a nuestros principios fundamentales como país y una amenaza inaceptable contra los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley", dijo McLaughlin. "No tenemos la obligación de dejar entrar a extranjeros que cometen este tipo de actos inexplicables y reprobables, o de dejar que se queden aquí".

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, ha "dejado claro que cualquiera que piense que puede venir a Estados Unidos y cometer actos de violencia y terrorismo antinorteamericanos y antisemitas debe pensárselo otra vez", añadió. "No son bienvenidos aquí".

Según el departamento, Gouvea aceptó abandonar el país "antes que ser deportado" después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) volviera a detenerle el miércoles. Esto se produjo después de que aceptara un acuerdo el 13 de noviembre "por el cargo de uso ilegal del rifle de aire comprimido, mientras que sus otros cargos por alteración del orden público, conducta desordenada y vandalismo contra la propiedad fueron desestimados", dijo el departamento.

El 1 de octubre por la noche, el ciudadano brasileño fue detenido por disparar el arma fuera de la sinagoga cuando Yom Kippur había comenzado. (El Departamento de Seguridad Nacional dijo que fue arrestado el 2 de octubre, "el día antes de Yom Kippur". JNS pidió comentarios para esclarecer esta información).

El profesor dijo a los agentes de policía que estaba cazando ratas y que no era consciente de que estaba cerca de una sinagoga.

