Guerra abierta en México: fuerzas de seguridad abaten a “El Mencho”, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y se desata una ola de violencia en el occidente

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de febrero, 2026

El Gobierno mexicano confirmó este domingo que fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional abatieron al peligroso narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, con apoyo del aparato de Inteligencia de los Estados Unidos.

Si bien la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana explicó que el objetivo inicial del operativo era capturarlo, el capo finalmente murió a causa de las heridas sufridas durante el enfrentamiento, mientras era trasladado por vía aérea a Ciudad de México.

Según diversos reportes, la operación fue planificada por la unidad central de inteligencia militar y ejecutada con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. De acuerdo con la información oficial, siete integrantes del CJNG murieron —cuatro en el lugar y tres durante el traslado—, entre ellos el propio Oseguera. Dos personas más fueron detenidas y tres militares resultaron heridos durante el operativo.

Caos y violencia en México en represalia

La reacción del CJNG fue prácticamente inmediata. Desde las primeras horas de la tarde, tras registrarse la baja de ‘El Mencho’, comenzaron a registrarse bloqueos coordinados en carreteras y avenidas estratégicas de Jalisco por parte del grupo criminal. La prensa mexicana, como El Universal, informó que vehículos de carga y automóviles particulares fueron incendiados y atravesados en vialidades para impedir el tránsito y obstaculizar la movilización de fuerzas federales.

En el área metropolitana de Guadalajara también se reportaron incendios de vehículos en avenidas principales, informó El País. El Gobierno estatal activó el Código Rojo y pidió a la población permanecer en sus hogares. El transporte público fue suspendido de manera preventiva, se cancelaron clases presenciales para el lunes y se pospusieron eventos masivos y actividades deportivas.

🚨🇲🇽 Video from Guadalajara Civil Hospital shows people panicking and evacuating.pic.twitter.com/hBvnh7EcJV https://t.co/z8qEoet9uY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 22, 2026

🇲🇽‼️ | URGENTE — Masivas evacuaciones y caos total en el Aeropuerto de Guadalajara.



Reportan la presencia de grupos armados. Si el narco está tomando el aeropuerto, esto va a ser una locura.



Guadalajara es una de las sedes de México en el Mundial 2026. pic.twitter.com/Mvd4zma8R2 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 22, 2026

Uno de los puntos más sensibles y afectados fue Puerto Vallarta, destino turístico clave del Pacífico mexicano y considerado uno de los bastiones históricos del CJNG. Videos difundidos en redes sociales durante la jornada mostraron columnas de humo en accesos carreteros y avenidas cercanas a la zona urbana. Aunque las autoridades federales y el Grupo Aeroportuario del Pacífico informaron que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara operaba con normalidad y bajo resguardo de la Guardia Nacional y la Sedena, en Puerto Vallarta se registraron alteraciones en rutas de acceso cercanas al aeropuerto y varios vídeos en redes sociales denunciaban evacuaciones en el recinto, al igual que en algunos hospitales.

Puerto Vallarta looks like a war zone right now pic.twitter.com/Ax26SVOmPt https://t.co/8gIK36EbK8 — Darth Powell (@VladTheInflator) February 22, 2026

Varias aerolíneas internacionales, incluyendo Air Canada y United Airlines, cancelaron temporalmente vuelos hacia ese destino ante la situación en las carreteras circundantes, aun cuando no se reportaron incidentes dentro de las terminales.

Narcobloqueos en el occidente de México

Los bloqueos se extendieron más allá de Jalisco. Las autoridades mexicanas confirmaron incidentes en Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas. En Michoacán se reportó el incendio de un vehículo pesado que bloqueó una vía estatal. En otras entidades se instalaron mesas de seguridad ante el riesgo de propagación de la violencia.

En Colima, la Administración del Sistema Portuario Nacional informó la suspensión temporal de operaciones en la aduana del puerto de Manzanillo como medida preventiva, aunque el resto de las actividades portuarias continuaron.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas civiles derivadas de los narcobloqueos e incendios registrados durante el domingo. Los comunicados oficiales indicaron que los hechos de violencia estuvieron concentrados en quema de vehículos y obstrucción de vías, sin reportes verificados de fallecimientos de población civil relacionados con la reacción del CJNG.

EEUU y Canadá emiten alertas de seguridad

Las embajadas de Estados Unidos y Canadá emitieron una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Jalisco —incluidas Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala—, así como en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León. El aviso recomendó resguardarse hasta nuevo aviso, evitar zonas de actividad policial y minimizar desplazamientos ante los bloqueos y la actividad criminal.

🚨 ÚLTIMA HORA | La Embajada de Estados Unidos en México emite una alerta de emergencia para todos aquellos que se encuentren en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León pic.twitter.com/8w6MrgNzul — VOZ (@VozMediaUSA) February 22, 2026

Canadians in #Mexico: Violence and roadblocks are occurring in #Jalisco State. A shelter-in-place order is in effect in Puerto Vallarta. If you’re in Jalisco State, keep a low profile and follow advice of local authorities. More info:https://t.co/wVdAxQDbsG pic.twitter.com/EsGgrk57Eh — Travel.gc.ca (@TravelGoC) February 22, 2026

Desde Washington, el subsecretario de Estado Christopher Landau felicitó públicamente a las fuerzas mexicanas por el operativo. El secretario de Estado Marco Rubio también expresó reconocimiento a México por la acción contra el líder del CJNG, destacando la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Oseguera, considerado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los narcotraficantes más influyentes de los últimos años, había consolidado al CJNG como una organización con presencia en múltiples estados y con capacidad paramilitar. Su muerte representa uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en años recientes.

Al anochecer del domingo, fuerzas federales mantenían despliegues en carreteras del occidente y centro del país para restablecer el tránsito y prevenir nuevos bloqueos, mientras autoridades estatales continuaban llamando a la población a evitar desplazamientos innecesarios ante el peligro inminente y la ola de violencia que azota a varios estados del país.