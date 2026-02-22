Witkoff: El acuerdo de Trump supondrá el "renacimiento" de Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 22 de febrero, 2026

EE.UU. El plan de paz del presidente Donald Trump para la Franja de Gaza conseguirá que el enclave costero en guerra "esté listo para un renacimiento", dijo el enviado a Oriente Medio Steve Witkoff a "Mi opinión con Lara Trump" de Fox News la semana pasada.

"Quién hubiera pensado que llegaríamos a este punto hace un año", dijo Witkoff a la nuera del presidente, en una entrevista al margen de la reunión del jueves de la Junta de la Paz que se emitió el sábado.

Los 17.000 millones de dólares recaudados por los miembros de la Junta de la Paz para la reconstrucción de Gaza "nos van a poner en marcha", dijo a Trump, y añadió: "Vamos a tener viviendas, y transporte masivo, y vamos a ser capaces de limpiar y demoler todas las áreas allí y prepararla para un renacimiento.

"Hoy son 17 [mil millones de dólares], mañana podrían ser 34,", según el enviado estadounidense.

Mientras la Junta de Paz de Donald Trump se reunía el jueves en Washington para trazar un futuro de posguerra para la Franja, los terroristas de Hamás seguían violando sistemáticamente el alto el fuego, ylas fuerzas israelíes emprendían un esfuerzo implacable para desmantelarinfraestructuras terroristas.

El presidente declaró en la reunión inaugural de la Junta de la Paz que cree que Hamás dejará las armas en virtud de su plan para Gaza, y advirtió al grupo terrorista de que se "enfrentará muy duramente" si se niega a desarmarse.

"La guerra en Gaza ha terminado", declaró el presidente. "Hamás ha sido, creo, van a entregar las armas, que es lo que prometieron. Si no lo hacen, será, ya sabes, se enfrentarán duramente, muy duramente".

Varios altos dirigentes de Hamás, entre ellos Khaled Mashaal y Musa Abu Marzouk, han rechazado en las últimas semanas partes clave del plan de paz, incluido el desarme, a pesar de haberlo aceptado en octubre.

Se espera que una fuerza palestina de 5.000 hombres que intentará desarmar a Hamás se despliegue en un plazo de 60 días, dijo Ali Shaath, comisionado del órgano de gobierno civil respaldado por Estados Unidos, en el acto de la Junta de Paz.

El Alto Representante para Gaza Nickolay Mladenov, que habló después de Shaath, dijo que la fuerza "garantizará que todas las facciones de Gaza sean desmanteladas y que todas las armas se pongan bajo el control de una autoridad civil.".

Mladenov subrayó que la reconstrucción sólo comenzará tras la "desmilitarización yel desmantelamiento de todas las armas en Gaza".

El Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) de Shaath se encarga de "la gestión cotidiana de los servicios públicos y los municipios" y está diseñado para excluir a Hamás y a la Autoridad Palestina, debido a la preocupación israelí por el apoyo de la A.P. al terrorismo.

Sin embargo, Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, habló el jueves en la Junta de la Paz mientras llevaba en la solapa un pin con la bandera oficial de la Organización para la Liberación de Palestina, grupo terrorista dirigido durante mucho tiempo por Yaser Arafat, protegido del jefe de la A.P., Mahmud Abbas..

Mientras tanto, Mladenov anunció el viernes por la noche que había establecido una oficina de enlace con la A.P., afirmando que proporcionaría un "canal formal y organizado de comunicación y coordinación" entre ambos organismos.

La oficina de enlace garantizará "que las comunicaciones puedan recibirse y transmitirse a través de un proceso institucional claro" y que "todos los aspectos de la administración de transición, la reconstrucción y la reconstrucción de la Franja de Gaza se lleven a cabo con integridad y eficacia", declaró.

El anuncio de Mladenov fue acogido con satisfacción por el jefe adjunto de la Autoridad Palestina, Hussein al-Sheikh.

"Damos la bienvenida al anuncio del señor Nikolay Mladenov del establecimiento de la oficina de enlace de la Autoridad Palestina, que proporcionará un canal oficial de coordinación y comunicación entre la oficina del representante de la Junta de Paz y la Autoridad Palestina para implementar el plan del presidente Trump y la resolución 2803 del Consejo de Seguridad", escribió el segundo al mando de Abás en un post en X.

Preguntado el mes pasado sobre el compromiso de Hamás de ceder el control al NCAG, Abu Marzouk dijo a la emisora qatarí Al Jazeera que "nadie puede entrar en Gaza sin entendimientos con Hamás.

"Si Hamás no está de acuerdo con el comité administrativo, no puede entrar en la Franja de Gaza", dijo, afirmando tener poder de veto sobre sus miembros.

"No teníamos ninguna objeción a que entraran, salvo dos. A través de los mediadores -especialmente el mediador egipcio, nuestros hermanos en Egipto- lo dijimos claramente. Uno fue apartado del comité, y al otro se le prohibió pasar y será sustituido", dijo el terrorista.

