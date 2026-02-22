Funcionario iraní: Conversaciones nucleares con EEUU previstas para principios de marzo

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 22 de febrero, 2026

Una tercera ronda de conversaciones nucleares indirectas entre Washington y Teherán está prevista para principios de marzo, dijo el domingo un alto funcionario iraní a Reuters.

"Las negociaciones continúan y existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo interino", dijo el funcionario.

La sesión sería una continuación de las reuniones mediadas por Omán celebradas a principios de este mes en Mascate y Ginebra. Las conversaciones tienen lugar en medio de una masiva concentración militar estadounidense en Oriente Próximo y crecientes tensiones.

Irán y Estados Unidos siguen divididos sobre hasta dónde y con qué rapidez levantar las sanciones a Teherán a cambio de restricciones nucleares, dijo el funcionario, afirmando que el régimen podría considerar seriamente exportar parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido, diluir la pureza de ese material y unirse a un consorcio regional de enriquecimiento de uranio, siempre que se reconozca formalmente su derecho al "enriquecimiento nuclear con fines pacíficos".

Washington y Jerusalén acusan desde hace tiempo a Irán de buscar una capacidad armamentística nuclear, una acusación que Teherán niega. La Casa Blanca afirma que impedir que Irán obtenga una bomba es una prioridad absoluta, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha expresado fuerte escepticismo sobre cualquier acuerdo con Teherán, argumentando que no se puede confiar en el régimen.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, dijo el viernes que esperaba tener listo un borrador de contrapropuesta en cuestión de días tras las conversaciones nucleares indirectas con Estados Unidos en Ginebra a principios de semana, mientras que el presidente Donald Trump ha dicho que está sopesando ataques militares limitados contra Irán como dos portaaviones y cientos de aviones de guerra están posicionados en aguas de Oriente Medio listos para que el presidente autorice un ataque si así lo decide.

El alto funcionario iraní añadió que Teherán no cederá el control sobre sus recursos petroleros y minerales, aunque empresas estadounidenses podrían participar como contratistas en los yacimientos de petróleo y gas de Irán.

Graham contra los asesores de Trump sobre el ataque a Irán

El senador republicano Lindsey Graham está instando a Trump a seguir adelante con los ataques militares contra el régimen iraní a pesar de la oposición de algunos asesores del propio presidente, informó Axios el domingo.

"Entiendo las preocupaciones sobre grandes operaciones militares en Oriente Medio dados los enredos del pasado. Sin embargo, las voces que aconsejan no enredarse parecen ignorar las consecuencias de dejar el mal sin control", dijo el aliado de Trump al periodista Barak Ravid el sábado.

Ravid informó de que a Trump se le han presentado opciones militares que incluyen atacar al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y a su hijo y posible sucesor, Mojtaba Jamenei, incluso mientras funcionarios estadounidenses señalan una flexibilidad limitada en las posibles conversaciones nucleares con Teherán, incluida la apertura a una propuesta iraní que permita sólo el enriquecimiento "simbólico" de uranio bajo estrictas condiciones que impidan cualquier camino hacia una bomba.

Graham, que recientemente visitó Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, dijo a Axios que cree que hay una oportunidad de "lograr un cambio histórico" en Irán, pero advirtió de que "las voces que se oponen al enredo y al riesgo asociado a una acción decisiva son cada vez más fuertes.

"Tengo mucho respeto por el presidente Trump. Es su propio hombre.Y como con todos los presidentes, será responsable de sus decisiones en asuntos de tanto peso", dijo Graham, añadiendo que "la historia dejará muy claro cuál fue mi postura, para bien o para mal."

Otros asesores de Trump están presionando al presidente para que se abstenga de realizar ataques aéreos y en su lugar utilice la amenaza de la fuerza para extraer concesiones, y algunos en su círculo íntimo cuestionan la sensatez de embarcarse en una operación de cambio de régimen en Irán, informó Axios.

Ali Larijani, encargado de garantizar la supervivencia del régimen

El líder supremo de Irán ha otorgado amplios poderes a Ali Larijani, su máximo responsable de seguridad nacional, para dirigir la República Islámica ante la perspectiva de una guerra con Estados Unidos y una posible agitación sucesoria, dejando de hecho de lado al presidente Masoud Pezeshkian, según informó el domingo The New York Times.

Basándose en altos funcionarios iraníes y miembros de la Guardia Revolucionaria, el informe afirma que Larijani está supervisando la represión de las protestas antigubernamentales, gestionando las conversaciones nucleares con Washington y socios como Rusia, Qatar y Omán, y elaborando planes de contingencia en tiempo de guerra que asumen que los ataques estadounidenses son inminentes.

Jamenei ha ordenado varios niveles de sucesores para puestos militares y gubernamentales clave y ha dado poder a un estrecho círculo íntimo, incluidos Larijani y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, para garantizar que el Estado pueda funcionar incluso si los principales líderes mueren o se cortan las comunicaciones.

Se reanudan las protestas en Irán

Los estudiantes de varias universidades iraníes celebraron el sábado inusuales manifestaciones contra el gobierno, las más numerosas desde la mortal represión del mes pasado contra los manifestantes.

Imágenes verificadas mostraron a estudiantes de la Universidad Tecnológica Sharif de Teherán marchando en el campus antes de que estallaran enfrentamientos con partidarios del gobierno. Se informó de una sentada en otra universidad de Teherán y de una concentración en el noreste de Irán, mientras los estudiantes conmemoraban a los muertos en los disturbios de enero.

Trump dijo el viernes que la República Islámica mató a 32.000 personas "en un periodo de tiempo relativamente corto", en referencia a la represión del régimen contra las protestas nacionales que estallaron a finales de diciembre.

"Es una situación muy, muy triste..., iban a colgar... a algunos con una grúa. Los levantan con una grúa alta, y los ponen alrededor de la plaza. Iban a colgar a 837 personas. ... Me siento muy mal por el pueblo de Irán, han vivido un infierno", dijo el presidente.

