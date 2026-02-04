Cae en Venezuela Alex Saab, poderoso testaferro de Maduro, detenido en un operativo con autoridades de EEUU

Publicado por Virginia Martínez 4 de febrero, 2026

Un operativo realizado en la madrugada de este miércoles en Venezuela culminó con la captura de Alex Saab, empresario señalado como testaferro del dictador Nicolás Maduro, como parte de una operación coordinada entre autoridades venezolanas y estadounidenses, informó un funcionario de las fuerzas del orden de Estados Unidos a Reuters.

La detención representa un giro drástico en el destino político y judicial de Saab, quien hace apenas un año había sido celebrado por el chavismo como símbolo de resistencia tras su liberación de una cárcel estadounidense. De acuerdo con la misma fuente, se espera que sea extraditado a Estados Unidos en los próximos días.

Una captura que refleja un nuevo nivel de cooperación

El funcionario estadounidense destacó que esta operación no habría sido posible sin la colaboración directa de la presidente interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, quien actualmente controla las agencias de seguridad y los organismos de aplicación de la ley en ese país.

La acción conjunta sugiere un nuevo nivel de cooperación entre Caracas y Washington, especialmente tras el reciente colapso del poder de Nicolás Maduro y su propia captura un mes atrás.

Acusación en EEUU Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y trasladado a Estados Unidos, donde permaneció más de tres años acusado de soborno. Las autoridades estadounidenses lo señalaban como pieza central de un esquema que habría desviado alrededor de 350 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense mediante un mecanismo de cambio de divisas controlado por el régimen dictatorial venezolano.

En 2023, Saab recibió clemencia de parte de la Administración de Joe Biden como parte de un intercambio que permitió la liberación de ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela. Tras su regreso, Maduro lo recibió con honores, lo presentó como un héroe de la revolución y lo nombró ministro de Industria.

Caída política y arresto

Saab ocupó ese cargo hasta el mes pasado, cuando Delcy Rodríguez lo destituyó de su puesto. Ahora, apenas semanas después, enfrenta nuevamente la posibilidad de ser juzgado en Estados Unidos.

Durante su proceso anterior, Saab negó los cargos y solicitó que fueran desestimados alegando inmunidad diplomática. En el momento del intercambio de prisioneros, una corte de apelaciones aún no había emitido un fallo sobre ese recurso.

Otro nombre clave detenido: Raúl Gorrín

En la misma operación fue arrestado Raúl Gorrín, propietario de la cadena de televisión venezolana Globovisión, según confirmó el mismo funcionario estadounidense.