OpenAI agregará controles parentales a ChatGPT tras ser acusado de alentar el suicidio de un adolescente

Publicado por Alejandro Baños 3 de septiembre, 2025

La compañía de inteligencia artificial (AI) OpenAI anunció que incorporará controles parentales a su chatbot ChatGPT tras ser acusado por unos padres residentes en California de haber alentado a que su hijo se suicidase.

A través de un comunicado, OpenAI especificó las medidas que implantará "el próximo mes" para que los padres puedan tener constancia de cómo sus hijos utilizan ChatGPT y puedan actuar si ven ciertos comportamientos inseguros:

" Vincular su cuenta con la cuenta de sus hijos adolescentes (edad mínima de 13 años) mediante una simple invitación por correo electrónico".

(edad mínima de 13 años) mediante una simple invitación por correo electrónico". " Controlar cómo ChatGPT responde a sus hijos adolescentes con reglas de comportamiento adecuadas a su edad, que están activadas por defecto".

con reglas de comportamiento adecuadas a su edad, que están activadas por defecto". " Gestionar qué funciones desactivar , incluyendo la memoria y el historial de chat".

, incluyendo la memoria y el historial de chat". "Recibir notificaciones cuando el sistema detecte que su hijo adolescente se encuentra en un momento de angustia aguda. La opinión de expertos guiará esta función para fomentar la confianza entre padres e hijos adolescentes".

En su comunicado, OpenAi agregó que estas medidas "son solo el comienzo", dando a entender que continuarán desarrollando más políticas que sirvan para proteger a los menores.