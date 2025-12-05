Netflix comprará Warner Bros Discovery por casi USD 83.000 millones

Publicado por Williams Perdomo 5 de diciembre, 2025

El gigante del streaming Netflix comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares. Así lo anunciaron ambas empresas este viernes en un comunicado conjunto.

Con la operación, Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Se trata de la mayor adquisición en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, dijo Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.

“Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. —desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane hasta clásicos modernos como Harry Potter y Friends— con títulos que definen la cultura como Stranger Things, Cazadores de demonios K-Pop y El juego del calamar, podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa”, agregó.

El acuerdo Según los términos del acuerdo, cada accionista de WBD recibirá $23.25 en efectivo y $4.50 en acciones ordinarias de Netflix por cada acción ordinaria de WBD en circulación al cierre de la transacción. La transacción valora a Warner Bros. Discovery en $27.75 por acción, lo que implica un valor patrimonial total de aproximadamente $72.000 millones y un valor empresarial de aproximadamente $82.700 millones.



En ese sentido, el comunicado explicó que la transacción fue aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de Netflix y WBD. Además de la finalización de la separación de Discovery Global (la división de Redes Globales de WBD), la finalización de la transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias requeridas, la aprobación de los accionistas de WBD y otras condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se cierre en un plazo de 12 a 18 meses.