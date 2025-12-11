¿Quién comprará Warner Bros? Todo lo que sabemos sobre las ofertas de Netflix, Paramount... y lo que quiere Trump

Publicado por Virginia Martínez 11 de diciembre, 2025

Hollywood, Wall Street y Washington miran con atención la multimillonaria potencial venta de Warner Bros Discovery (WBD).

La disputa se centra en dos ofertas principales: una de Netflix y otra de Paramount Skydance. La primera fue aprobada por la junta directiva de WBD, mientras que la segunda es una adquisición hostil: una oferta directa a los accionistas, pasando por alto a la dirección de la empresa a comprar.

Esta guerra de ofertas tiene implicaciones muy diferentes para el futuro de los medios de comunicación. Y también de la política: el presidente Donald Trump ha tomado cartas en el asunto con varias declaraciones en las últimas horas y días.

Venta de Warner Bros: ¿qué quiere el presidente Trump?

La cadena de noticias CNN forma parte de los activos de Warner Bros Discovery (WBD), un factor que habría elevado la adquisición de un acuerdo empresarial a un asunto de alto interés político para la Casa Blanca.

El plan inicial de WBD previo a la venta acordada con Netflix era dividir la compañía en dos entidades:

Warner Bros : tendrá el estudio de producción y el servicio de streaming HBO MAX , incluyendo franquicias clave como Harry Potter y el catálogo de DC.

: tendrá el estudio de producción y el servicio de , incluyendo franquicias clave como y el catálogo de DC. Warner Bros Discovery Global (WBDG): una compañía escindida que mantendría los canales de cable, incluido CNN y TNT.

Netflix quiere comprar la primera. Es decir: el estudio de producción y HBO MAX. Pero no WBDG. Es decir, no CNN.

Trump pareció pronunciarse contra esta propuesta el miércoles, asegurando que era "imprescindible" que el medio de noticias se vendiese, ya sea como parte del paquete de Warner Bros o por separado.

Sin embargo, la oferta de Netflix también incluye la venta de WBD. Aunque se haría de manera aislada, y a dueños de momento desconocidos.

Más allá del método de venta, el objetivo de Trump es un cambio de dueños: "Creo que las personas que han dirigido la CNN durante el último periodo de tiempo son un grupo de personas muy deshonestas".

El presidente viene criticando a la cobertura de CNN desde hace más de una década, llevando incluso a la Justicia su cobertura de las elecciones de 2020. Durante su segundo mandato, la Casa Blanca ha apuntado frecuentemente contra la cadena, más recientemente incluyéndola en una sección de medios "reincidentes" en la difusión de noticias falsas.

Críticas a la intervención de Trump

Críticos del presidente aseguran que prefiere la oferta de Paramount Skydance porque su director ejecutivo es David Ellison, hijo del cofundador de Oracle y aliado de Trump, Larry Ellison. Se garantizaría, así, aseguran, una cobertura amistosa.

Según el Washington Post, Ellison hijo habría prometido a representantes de la Administración cambios "radicales" en CNN.

Una de las figuras que puso voz a esa crítica fue la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien aseguró que "Trump lleva años intentando amordazar a la CNN".

"Sorpresa, sorpresa: la oferta de Paramount por Warner Bros. incluye el control de CNN, y cuenta con el respaldo de la empresa de capital privado de Jared Kushner y miles de millones de Arabia Saudita", afirmó. "Esto huele a corrupción al servicio de la represión de la libertad de expresión".

La oferta de Paramount



Paramount lanzó el lunes una oferta para comprar Warner. Todo Warner, incluyendo Warner Bros Discovery Global. Por tanto, también CNN.

El padre de David Ellison, Larry, una de las personas más ricas del mundo, ha aportado el dinero para financiar la propuesta, según AFP. Otro inversor es Affinity Partners, la firma de capital privado fundada por el yerno de Trump, Jared Kushner.

"Realmente estamos aquí para terminar lo que empezamos", declaró David Ellison a la CNBC cuando su compañía presentó su sexta puja por Warner Bros desde septiembre.

La oferta valora al gigante del entretenimiento en 108.400 millones de dólares y representa una prima del 139% sobre el precio de las acciones de WBD en septiembre, de 12,54 dólares.

"Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior, totalmente en efectivo", declaró Ellison.

Paramount argumentó que su acuerdo ofrece mayor seguridad regulatoria que la transacción con Netflix, que, según afirmó, otorgaría a Netflix una participación del 43% de los suscriptores globales de streaming y se enfrentaría a "prolongadas impugnaciones regulatorias en todo el mundo".

La compañía combinada uniría la cartera de Paramount, que incluye Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon y la plataforma de streaming Paramount+, con los activos de WBD, como HBO Max y los principales derechos de trasmisiones deportivas.

Paramount afirmó que la fusión generaría más de 6.000 millones de dólares en ahorros de costos.

También incluye atractivos para Hollywood: mantendría los estrenos en salas y aumentaría la inversión en contenido. Mantener las películas en cartelera es un tema muy delicado para la industria creativa.

Netflix ya tiene una imagen negativa en algunos círculos de Hollywood, en gran parte debido a su reticencia a estrenar contenido en salas y a su impacto en la industria. Muchos veteranos consideran que los estrenos en salas son esenciales para el atractivo y el prestigio del cine, y también esenciales para mantener los empleos en Hollywood y una economía vibrante.

La oferta de Netflix



Netflix anunció por todo lo alto el 5 de diciembre que compraría Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares. "Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa", aseguró entonces Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.

La operación le daría acceso a su inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Sería la mayor adquisición en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019.

Cada accionista de WBD recibiría, según aquel acuerdo, $23.25 en efectivo y $4.50 en acciones ordinarias de Netflix por cada acción ordinaria de WBD en circulación al cierre de la transacción. La transacción valora a Warner Bros. Discovery en $27.75 por acción, lo que implica un valor patrimonial total de aproximadamente $72.000 millones y un valor empresarial de aproximadamente $82.700 millones.

Sin embargo, las propias compañías expresaron entonces que todavía requerían la aprobación de los reguladores. El acuerdo uniría al primer y tercer servicio de streaming más grandes. El propio Trump había expresado dudas sobre este punto, asegurando que Netflix tenía ya un "una gran porción del mercado", lo que "podría ser un problema":