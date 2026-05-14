EN VIVO | Trump y Xi coinciden en señalar que "el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto"

Publicado por Israel Duro 14 de mayo, 2026

Donald Trump y Xi Jinping hablaron de Irán y la guerra en Oriente Medio. A pesar de las negativas previas del presidente republicano, los dos grandes líderes mundiales abordaron la situación del conflicto que amenaza gravemente a la economía mundial, en especial en lo referente al petróleo. De acuerdo con la Casa Blanca, ambos coincidieron en señalar que "el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto" y el dirigente chino expresó su oposición a una "militarización" del paso y a la instauración de un peaje, como pretende Irán.

El petróleo continúa por encima de los 100 dólares por barril, aunque con ligeros descensos. El West Texas International cedió un 0,4% hasta los 100,6 dólares, mientras que el Brent bajó un 0,2%, hasta los 105,5 dólares.

En el otro gran frente de la guerra, Israel anunció que varios civiles resultaron heridos como consecuencia de un ataque con drones de Hezbolá cerca de la frontera con Líbano y continuó con sus ataques de represalia por las continuas violaciones del grupo terrorista del alto el fuego.

07:14 am Trump y Xi coinciden en señalar que "el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto" 13:14 14/05/2026 13:14 14/05/2026 La Casa Blanca afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, coincidieron en la necesidad de mantener abierto el estrecho de Ormuz durante su encuentro este jueves en Pekín.



"Las dos partes estuvieron de acuerdo en que el estrecho de Ormuz debe seguir abierto para favorecer la libre circulación de la energía", dijo la Casa Blanca.



China se ve afectada directamente porque, según la firma de análisis del tráfico marítimo Kpler, más de la mitad del crudo que importa por vía marítima procede de Oriente Medio y transita por ese estrecho.



Según la Casa Blanca, Xi expresó en su encuentro con Trump su oposición a una "militarización" del paso y a la instauración de un peaje, como pretende Irán.

06:52 am El precio del crudo sigue por encima de los $100 por barril 13:12 14/05/2026 13:12 14/05/2026 El petróleo continúa por encima de los 100 dólares por barril, aunque tras el encuentro de Trump Con XI protagonizó ligeros descensos.



El West Texas International cedió un 0,4% hasta los 100,6 dólares, mientras que el Brent bajó un 0,2%, hasta los 105,5 dólares.

06:36 Am Irán dice que EAU es un "socio activo" en la guerra entre Estados Unidos e Israel 13:10 14/05/2026 13:10 14/05/2026 El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó el jueves a Emiratos Árabes Unidos de desempeñar un papel activo en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra su país.



"EAU es un socio activo en esta agresión, y no hay duda de ello", dijo Araghchi en un post de Telegram mientras asistía a una cumbre de los BRICS en India.





Araghchi también se refirió a lo que Israel ha descrito como una reunión "secreta" en los EAU durante la guerra entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de los EAU Mohammed bin Zayed Al Nahyan - una visita que Abu Dhabi ha negado que tuviera lugar.



"Debo decir que los EAU participaron directamente en el acto de agresión contra mi país. Cuando comenzó esta agresión, incluso se negaron a condenarla. También quedó claro que participaron en estos ataques e incluso pueden haber actuado directamente contra nosotros"", declaró Araghchi.



06:06 am El ejército israelí dice que civiles israelíes resultaron heridos en un ataque con dron de Hezbolá

13:06 14/05/2026 13:06 14/05/2026 Un ataque de un dron de Hezbolá hirió el jueves a varios civiles israelíes, según informó el ejército israelí, horas antes de que se iniciaran en Washington las conversaciones entre Israel y Líbano mediadas por Estados Unidos.



"Hace unos instantes, un dron explosivo que fue lanzado por la organización terrorista Hezbolá cayó dentro de territorio israelí, cerca de la frontera entre Israel y Líbano", dijo el ejército.





"Como resultado, varios civiles israelíes resultaron heridos y fueron evacuados para recibir tratamiento médico en el hospital."

05:49 am La guerra de Irán y el petróleo dominan la reunión de los BRICS en la India 12:59 14/05/2026 12:59 14/05/2026 Los países BRICS, incluidos Irán y Rusia, se reunieron el jueves en Nueva Delhi, donde la India advirtió del "considerable cambio" en un mundo golpeado por los conflictos, la incertidumbre económica y la inseguridad energética.



La guerra en Irán y la crisis del combustible están dominando los debates en la reunión de dos días.



India acogía a los ministros de Asuntos Exteriores del bloque ampliado que ahora incluye a Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, países enfrentados por el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

04:37 am Un barco, secuestrado tras partir de EAU, se dirige a aguas iraníes 12:57 14/05/2026 12:57 14/05/2026 Una embarcación partida de Emiratos Árabes Unidos fue secuestrada por personas no identificadas y ahora se dirige a aguas iraníes, informó el jueves una agencia marítima británica.



La nave fue tomada "por personal no autorizado mientras estaba anclada" a 70 kilómetros al noreste de Fuyaira y "está ahora rumbo a aguas iraníes", según el centro United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

03:56 am Irán espera importantes ingresos económicos del control del estrecho de Ormuz 12:56 14/05/2026 12:56 14/05/2026 Un portavoz del Ejército iraní estimó este miércoles que el control por parte de Teherán del estrecho de Ormuz podría generar "importantes" beneficios económicos y reforzar el estatus internacional del país.



El bloqueo de esta vía marítima estratégica, por la que transita habitualmente cerca del 20 % de la oferta petrolera mundial, ha sacudido los mercados internacionales desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.