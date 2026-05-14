Publicado por Alejandro Baños 14 de mayo, 2026

Momentos de cambio en el Real Madrid. La nefatsa temporada -deportiva y extradeportiva- que ha cuajado el equipo más laureado de la historia del fútbol europeo ha propiciado un adelanto electoral para su presidencia. Una noticia anunciada por el presidente de la institución, Florentino Pérez, en una más que controvertida rueda de prensa.

Estas elecciones -sin fecha oficial programada, por el momento- podrían marcar un antes y un después en la historia del Real Madrid, ya que podría ser el fin de Pérez tras más de dos décadas -en dos etapas distintas- ostentando el cargo de mayor responsabilidad de la institución.

Aunque todavía no se sepa cuándo se celebrarán las elecciones, lo que sí se conoce son los días acotados para la presentación de candidaturas: entre el 14 y el 26 de mayo. Pérez es el único, hasta el momento, que ha confirmado que se presenta. Sin embargo, han aparecido otros nombres como posibles aspirantes a la presidencia. Y del que más se está hablando es de Enrique Riquelme Vives.

Enrique Riquelme: trayectoria, Grupo Cox y éxito en Hispanoamérica

Nacido en la provincia de Alicante (costa este de España) en 1989, este joven empresario (37 años) dedicado al sector de la construcción y de las energías renovables ha saltado a la primera línea del foco mediático por haber sugerido que está estudiando la posibilidad de rivalizar con Pérez y presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

Durante su trayectoria profesional, Riquelme ha estado intrínsecamente ligado a Hispanoamérica. En 2012, creó Grupo El Sol, determinado a hacer importantes obras en varios países de la región -como Guatemala y Panamá- y en localizaciones precisas como el Canal de Panamá.

Dos años después, Riquelme fundó Cox Energy, compañía enfocada en el desarrollo de energía solar fotovoltaica y de desalinización de agua con proyectos en Chile, Panamá, El Salvador, México o Colombia, además de en Brasil, España, Estados Unidos y Portugal.

Posteriormente, integró Cox Energy en una matriz llamada Grupo Cox. Forbes le incluyó en la lista de Los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios y le dedicó una portada en 2018, cuando Riquelme tenía 29 años.

¿Cumple Riquelme con los requisitos para presidir el Real Madrid?

La vinculación de Enrique Riquelme con el club no es oportunista; es una cuestión de herencia y pasión. Su padre, Enrique Riquelme de la Torre, fue directivo durante la etapa de Ramón Calderón. Además, es socio del Real Madrid desde hace más de 20 años.

De acuerdo a los estatutos del Real Madrid, Riquelme cumple con los requisitos para postularse:

"Ser español".

"Ser mayor de edad y con plena capacidad de obrar".

"Hallarse al corriente en el cumplimiento de los deberes sociales".

"Ser socio del Real Madrid con, al menos, veinte años de antigüedad ininterrumpida para el caso del presidente".

"No estar sujeto a sanción que lo inhabilite para desempeñar cargos directivos".

"No ostentar cargo directivo en otros equipos, ni encontrarse en activo como jugador, árbitro, entrenador o técnico de los mismos en el momento de la proclamación como candidato".

Además, también puede aportar un aval correspondiente al 15% del presupuesto del Real Madrid, como lo exige el mismo. Gracias al músculo financiero del Grupo Cox, Riquelme parece estar en condiciones de presentar dicha garantía, algo que históricamente ha frenado a otros posibles rivales de Pérez. En estos momentos, se calcula que cualquier candidato tendría que presentar en torno a 200 millones de dólares.

De confirmar que se presenta y en caso de ganar las elecciones, Riquelme representaría un cambio radical generacional en el Real Madrid, que pondría fin a una era en el equipo más importante del fútbol europeo.