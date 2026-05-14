Florentino Pérez, durante la comparecencia de prensa en la que anunció el adelanto electoral a la presidencia del Real Madrid. Mayo de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 14 de mayo, 2026

Después de que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunciase un adelanto electoral para la presidencia tras una temporada nefasta del equipo más laureado del fútbol europeo, la institución indicó que el proceso comienza con la presentación de candidaturas.

El periodo acotado por el Real Madrid para este primer paso electoral abarca desde el 14 hasta el 23 de mayo.

A través de un comunicado, el Real Madrid informó de cómo será el proceso:

" Presentación de las candidaturas : del 14 al 23 de mayo de 2026, ambos incluidos, con los requisitos y durante los horarios contenidos en las normas electorales".

: del 14 al 23 de mayo de 2026, ambos incluidos, con los requisitos y durante los horarios contenidos en las normas electorales". " Admisión y proclamación de las candidaturas : al día siguiente al de presentación de cada candidatura".

: al día siguiente al de presentación de cada candidatura". " Fecha de las elecciones : en el supuesto de que resulte proclamada más de una candidatura, la Junta Electoral hará pública la fecha y el lugar de celebración de las votaciones".

: en el supuesto de que resulte proclamada más de una candidatura, la Junta Electoral hará pública la fecha y el lugar de celebración de las votaciones". "Censo electoral: los socios podrán consultar su inclusión o exclusión en el censo electoral del 14 al 18 de mayo de 2026, ambos inclusive".

Hasta la fecha de la publicación de este artículo, el único aspirante que ha confirmado que se presenta es Pérez, quien lleva más de dos décadas en el cargo, en dos etapas diferentes.