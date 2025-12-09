Publicado por Carlos Dominguez 9 de diciembre, 2025

La Fundación Disenso, vinculada al partido conservador español VOX, inauguró este martes en Oslo las actividades del Premio Nobel de la Paz con la presentación de un documental dedicado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

La cinta, una producción original de Disenso titulada María Corina: la conquista de la libertad, recorre la trayectoria política de Machado y destaca las razones por las que la líder conservadora se ha convertido en el referente de mayor proyección y legitimidad internacional, frente al régimen de Nicolás Maduro.

A través de importantes testimonios y materiales de archivo, el documental plantea una reflexión sobre la persecución política y la erosión de los derechos civiles bajo el régimen chavista.

La cinta recoge las voces de la disidencia venezolana en más de cinco ciudades del mundo, entre ellas la del periodista Orlando Avendaño, la comunicadora y activista Claudia Macero, el presidente de Fuerza Solidaria, Alejandro Peña Esclusa, y la periodista Nitu Pérez Osuna. El presidente de VOX, Santiago Abascal, también participa como voz destacada en el documental.

Con esta proyección, Disenso abrió su participación en los eventos paralelos al Nobel de la Paz, en los que busca dar voz a los movimientos y a los líderes que representan la defensa de la libertad frente a los regímenes populistas y socialistas que amenazan los valores democráticos en el continente.

El acto fue presidido por el director de la Fundación Disenso y eurodiputado de VOX, Jorge Martín Frías, y el eurodiputado y vicepresidente del grupo Patriotas, Hermann Tertsch. De igual manera, como parte de su agenda en Oslo, ambos acompañarán a los venezolanos en la entrega del Premio Nobel de La Paz a María Corina Machado.