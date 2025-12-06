La tormenta invernal continua este fin de semana: nieve, lluvias fuertes y récords de frío

Publicado por Carlos Dominguez 6 de diciembre, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que las condiciones de tormenta invernal persistirán hasta la tarde del sábado en sectores del norte de las Montañas Rocosas, con posibilidad de nevadas superiores a los 30 centímetros en las zonas de mayor altitud.

Para esta noche, se prevé un aumento de las nevadas en algunas zonas de las llanuras del norte y la parte alta del Medio Oeste. El mapa actual de avisos y alertas muestra un aviso de clima invernal y una alerta de tormenta invernal que se extiende desde Dakota del Sur hasta el noroeste de Illinois, con previsión de 4-6 pulgadas (localmente más) de nieve hasta el domingo.

En cuanto a las temperaturas, hará bastante frío desde las llanuras del norte hasta el noreste, con un gran descenso de la corriente en chorro y múltiples pasos de frentes fríos que anuncian la llegada de una masa de aire polar.

Es probable que se registren mínimas nocturnas bajo cero en algunas zonas de las Dakotas y Minnesota, especialmente durante la madrugada del domingo al lunes, tras la llegada del próximo frente ártico.

Alerta de fuertes lluvias e inundaciones

Mientras tanto, el patrón inestable en el noroeste del Pacífico podría empeorar a medida que una serie de sistemas de tormentas aumenten la amenaza de lluvias intensas e inundaciones el lunes.

El NWS indicó que es posible que se produzcan inundaciones repentinas dispersas en partes del oeste de Washington y Oregón a partir del lunes, ya que las lluvias persistentes en la región saturan los suelos, lo que a su vez convierte cualquier lluvia adicional en escorrentía muy rápidamente.

Hay una alerta de inundaciones en vigor para la zona a partir del domingo por la noche y la amenaza de fuertes lluvias parece que continuará al menos hasta mediados de semana.

Elevadas posibilidades de lluvia en la costa del Golfo

En toda la región de la costa del Golfo, un frente persistente frente a la costa mantendrá elevadas las posibilidades de lluvia hasta la madrugada del domingo desde el sureste de Luisiana hasta la península de Florida y el sur de Carolina del Sur, con un total de aproximadamente 1 pulgada en algunas zonas.

En el resto de Estados Unidos, se espera que las condiciones secas continúen desde California hasta las llanuras del sur, extendiéndose hacia el este hasta el centro-sur y el valle de Tennessee.