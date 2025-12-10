Entre cantos y lágrimas, los venezolanos celebran en Oslo el Nobel de María Corina Machado

Publicado por Williams Perdomo 10 de diciembre, 2025

Las calles de Oslo se llenaron de venezolanos que querían vivir de cerca la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado. En la ciudad se llevan a cabo diferentes actividades para conmemorar el reconocimiento a la líder opositora. Música, reencuentros y abrazos de la diáspora venezolana marcan la agenda de los eventos organizados con motivo del galardón.

A pesar de que la venezolana no pudo llegar para estar presente en la ceremonia donde se le otorgó el premio, recibido por su hija Ana Corina Sosa Machado, los venezolanos vivieron el momento en la Plaza del Ayuntamiento. Los gritos de "Valiente" se escucharon con frecuencia.

"No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero vale la pena. Lástima que ella no pudo estar para la entrega, pero la esperanza es lo último que se pierde. También estamos esperando la libertad para Venezuela, que está muy cerca. Estamos en la espera y sé que queda poco", dijo Paola Silva, una de las venezolanas que estuvo en la plaza viendo la transmisión en vivo de la ceremonia.

La mayoría de los venezolanos que estuvieron en Oslo viajaron desde otros países, convencidos de que se trataba de un momento histórico para su nación. Entre tanto, dentro del Oslo City Hall, las emociones de los invitados y de los familiares de Machado se mezclaban entre orgullo, expectativa y la carga simbólica de recibir un premio marcado por su ausencia.

'El Alma Llanera' y 'Venezuela' fueron las canciones que el venezolano Danny Ocean decidió interpretar para el momento. Luego, la pianista venezolana cerró el evento con 'Mi Querencia' de Simón Díaz y el himno nacional de Venezuela 'Gloria al Bravo Pueblo'.

De esta forma, Oslo vivió simultáneamente el riguroso protocolo de la ceremonia oficial y una celebración más abierta, simbólica y accesible para el público, que buscó resaltar el mensaje del premio: la libertad, la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Ceremonia del Premio Nobel de la PazMaría Cecilia Peña / Equipo de prensa de MCM

"Venezuela volverá a respirar"

El discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 2025 fue pronunciado por Ana Corina Sosa en representación de su madre, María Corina Machado. Sus palabras, llenas de sentimiento y firmeza, repasaron la historia reciente del país caribeño, la destrucción provocada por el régimen socialista y la perseverante lucha de los venezolanos por recuperar la democracia.

El discurso concluyó con una promesa a los venezolanos:

"Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las prisiones y veremos a miles de personas que fueron detenidas injustamente salir al cálido sol, abrazadas finalmente por quienes nunca dejaron de luchar por ellos", dijo Machado en su discurso.

Los Nobel que no pudieron -o no quisieron- recoger su premio

La ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel de la Paz de 2025 la suma a una lista de galardonados que, por detención, exilio o decisión personal, no han podido recibir el premio en Oslo.



Entre ellos figuran Narges Mohammadi (2023), encarcelada en Irán cuando ganó y representada por sus hijos; el bielorruso Ales Bialiatski (2022), preso y sustituido por su esposa; y el chino Liu Xiaobo (2010), cuya icónica silla vacía simbolizó su encarcelamiento y la imposibilidad de su familia de salir de China.



También destacan casos históricos como el de Aung San Suu Kyi (1991), que declinó viajar por temor a no poder regresar a Birmania; Lech Walesa (1983), que evitó salir de Polonia por razones similares; y el físico soviético Andréi Sájarov (1975), a quien la URSS prohibió viajar y fue representado por su esposa.



En 1973, los galardonados Henry Kissinger y Le Duc Tho no asistieron: el vietnamita rechazó el premio y el estadounidense temía protestas. Más atrás en el tiempo, el periodista alemán Carl von Ossietzky (1935) permanecía en un campo de concentración nazi cuando fue distinguido y murió sin recuperar la libertad.

Líderes internacionales presentes



A pesar de la ausencia de la galardonada, la ceremonia contó con la presencia de varios mandatarios latinoamericanos -Javier Milei, José Raúl Mulino y Santiago Peña- así como de figuras políticas como la congresista estadounidense María Elvira Salazar y la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo.

La familia de Machado viajó a Oslo el pasado lunes para acompañarla en este reconocimiento histórico: se trata de la primera mujer venezolana en recibir un Premio Nobel. Por ahora, el esperado reencuentro entre la opositora y los suyos deberá esperar a que la propia Machado logre llegar finalmente a territorio noruego.