La Administración Trump elimina la multa de $11 millones que Southwest heredaba de la era Biden

Publicado por Sabrina Martin 8 de diciembre, 2025

El Departamento de Transporte (DOT) decidió dejar sin efecto una multa de 11 millones de dólares que Southwest Airlines aún debía pagar al Tesoro. Ese monto formaba parte de la sanción de 140 millones de dólares impuesta en 2023, después de que la aerolínea colapsara operativamente durante unas tormentas invernales.

La directiva original establecía que 35 millones debían pagarse directamente al Gobierno en tres cuotas. Southwest cumplió con las dos primeras, abonando 12 millones en febrero de 2024 y otros 12 millones en enero de 2025, pero el DOT determinó que la última cuota de 11 millones podía anularse tras verificar mejoras sostenidas en puntualidad y en el porcentaje de vuelos completados sin cancelaciones.

Un giro respecto al enfoque regulatorio previo

El DOT también detalló cómo se reorganiza el resto de la sanción. De los 105 millones de dólares que permanecían vigentes, una parte se dará por cumplida mediante la entrega de 90 millones en vales para pasajeros entre abril de 2024 y abril de 2027. Los millones equivalentes a esa compensación —72 millones según la orden— ya no se cobrarán como multa. Además, otros 33 millones ya habían sido acreditados previamente, luego de que la compañía otorgara 25.000 puntos Rapid Rewards a los pasajeros afectados por las interrupciones de 2022.

Datos que respaldan la decisión El DOT señaló que Southwest ha subido posiciones entre las principales aerolíneas del país en cuanto a puntualidad y cumplimiento de itinerarios. Durante los primeros nueve meses del año, la compañía ocupó el tercer lugar en ese ranking. Y los datos publicados hasta julio muestran que el 77,5% de sus vuelos llegó a tiempo, lo que la coloca en la cuarta posición.

Southwest aseguró en un comunicado que agradece al secretario de Transporte, Sean Duffy, y al equipo del DOT por reconocer las mejoras implementadas y afirmó que completó una recuperación operativa que beneficia directamente a los pasajeros.



Un cambio respecto a las medidas tomadas bajo la Administración anterior

La decisión ocurre unos meses después de que el Departamento de Justicia desestimara una demanda que había sido impulsada por el DOT bajo la dirección del exsecretario Pete Buttigieg. Esa demanda acusaba a Southwest de publicar horarios de vuelo que no podía cumplir durante los retrasos crónicos de 2022.

Con la eliminación del último pago de la multa y la desestimación de esa demanda, Southwest cierra un periodo de fuertes cuestionamientos regulatorios y obtiene un reconocimiento formal a las mejoras que dice haber implementado tras la crisis.