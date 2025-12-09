Trump celebra el Día de la Inmaculada Concepción en un mensaje presidencial sin precedentes

Esta imagen muestra la Capilla de Nuestra Señora del Pilar y su estatua de la Virgen María AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de diciembre, 2025

Este lunes, 8 de diciembre, se celebró el solemne Día de la Inmaculada Concepción, una de las fechas más importantes del calendario litúrgico de la Iglesia católica que es celebrado en gran parte del mundo y prácticamente todo el hemisferio. Sorpresivamente, a la fiesta mariana se sumó el presidente Donald Trump, quien se convirtió en el primer mandatario estadounidense en enviar un mensaje a los católicos en el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

“Hoy, reconozco a todos los estadounidenses que celebran el 8 de diciembre como un Día Santo en honor a la fe, la humildad y el amor de María, madre de Jesús y una de las figuras más grandes de la Biblia”, escribió Trump, quien empezó a relatar los pasajes bíblicos que describen la concepción de Jesucristo. “En la Fiesta de la Inmaculada Concepción, los católicos celebran lo que creen que es la libertad de María del pecado original como madre de Dios. Ella entró por primera vez en la historia registrada como una joven cuando, según la Sagrada Escritura, el Ángel Gabriel la saludó en la aldea de Nazaret con la noticia de un milagro: ‘¡Dios te salve, llena de gracia! El Señor está contigo’, anunciándole que ‘concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús’”.

Presidential Message on the Feast of the Immaculate Conceptionhttps://t.co/iIxtsQWJSI — Karoline Leavitt (@PressSec) December 8, 2025

El presidente después destacó que la Virgen María realizó uno de “los actos más profundos y trascendentales de la historia” tras aceptar “heroicamente la voluntad de Dios con confianza y humildad. ‘He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra’”.

“La decisión de María alteró para siempre el curso de la humanidad. Nueve meses después, Dios se hizo hombre cuando María dio a luz a un hijo, Jesús, quien luego entregaría su vida en la Cruz para la redención de los pecados y la salvación del mundo”, sentenció el mandatario.

Durante su mensaje, Trump afirmó que, durante los últimos 250 años, la Virgen María desempeñó “un papel distintivo en nuestra gran historia estadounidense”.

"A medida que nos acercamos a los 250 años de gloriosa Independencia estadounidense, reconocemos y damos gracias, con total gratitud, por el papel de María en promover la paz, la esperanza y el amor en Estados Unidos y más allá de nuestras costas”, escribió Trump, recordando que la Virgen María inspiró a millones de ciudadanos estadounidenses que celebran la firme devoción a la madre de Jesucristo.

El presidente destacó que la figura de María ha inspirado al mundo y a EEUU para la construcción de escuelas, hospitales, iglesias e infinidades de actos nobles. Incluso recordó pasajes históricos relacionados a la Virgen María.

“Hace más de un siglo, en medio de la Primera Guerra Mundial, el Papa Benedicto XV, líder de la Iglesia Católica Romana, encargó y dedicó una majestuosa estatua de María, Reina de la Paz, que porta al Niño Jesús con una rama de olivo, para que los fieles cristianos se sintieran alentados a mirar su ejemplo de paz orando por el fin de la horrífica matanza. Solo unos meses después, la Primera Guerra Mundial terminó. Hoy, volvemos a mirar a María en busca de inspiración y aliento mientras oramos por el fin de la guerra y por una nueva y duradera era de paz, prosperidad y armonía en Europa y en todo el mundo”.

Para terminar su mensaje, el presidente cerró con la oración ‘Dios te salve María’, describiéndola como “las sagradas palabras que han brindado ayuda, consuelo y apoyo a generaciones de creyentes estadounidenses en tiempos de necesidad”.

De esta manera, Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en saludar esta solemne fiesta mariana. Ni Joe Biden ni John F. Kennedy, únicos dos presidentes del país declarados católicos, habían enviado un mensaje de esta forma en esta fecha.