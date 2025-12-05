Un tribunal de apelaciones congela el fallo que ordenaba detener el despliegue de la Guardia Nacional en Washington

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de diciembre, 2025

El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia pausó este jueves la decisión de una corte federal que había ordenado poner fin al despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D. C., una medida impulsada por la Administración Trump desde agosto en respuesta al aumento de la criminalidad en la capital.

La suspensión de la corte de apelaciones es temporal, pero detiene la implementación inmediata del fallo emitido el 20 de noviembre por la jueza Jia Cobb.

La jueza Cobb había concluido que el presidente Donald Trump, aún en calidad de jefe de Estado, se excedió en su autoridad al ordenar el despliegue de la Guardia Nacional del distrito y de unidades provenientes de otros estados sin el consentimiento de las autoridades locales. Según la jueza, el Ejecutivo puede proteger instalaciones y funciones federales, pero no asumir de forma unilateral el control operativo de la seguridad urbana.

Su orden, no obstante, contemplaba un período de 21 días para permitir una apelación, plazo que ahora queda virtualmente extendido tras la apelación.

La Casa Blanca celebró la decisión de la corte de apelaciones, insistiendo en que el presidente actuó dentro de sus facultades legales, contrariando el fallo de Cobb. El Gobierno federal sostiene que la declaración de emergencia por crimen en Washington, emitida en agosto, justificaba la movilización de más de 2.300 efectivos de la Guardia Nacional y el refuerzo de agentes federales.

El despliegue ha sido objeto de múltiples desafíos judiciales y también críticas en medios de comunicación tradicionales. El fiscal general del distrito, Brian Schwalb, demandó para impedir que cualquier movilización futura de tropas se realice sin la aprobación de la alcaldía de DC.

En paralelo, el Gobierno federal ha defendido despliegues similares en ciudades como Los Ángeles y ha apelado fallos adversos en Portland.

La controversia ganó intensidad tras el ataque que dejó una soldado muerta y otro herido en una estación de metro cercana a la Casa Blanca. Como respuesta, la Administración Trump solicitó 500 guardias adicionales, y la gobernadora de Arkansas anunció el envío de un contingente propio.