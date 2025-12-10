La hija de Machado recibe el Nobel de la Paz en su ausencia: "Quiere vivir en una Venezuela libre"

Publicado por Diane Hernández 10 de diciembre, 2025

El Premio Nobel de la Paz, otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, fue recibido este miércoles en Oslo por su hija Ana Corina Sosa Machado, debido a que la galardonada no logró llegar a tiempo para la ceremonia oficial.

Machado, quien se encuentra en tránsito hacia Noruega, expresó su pesar en una llamada telefónica con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes. La conversación fue divulgada por la organización momentos antes del inicio del acto.

"Estoy muy triste y siento mucho por no poder llegar a tiempo para la ceremonia", declaró la opositora en el mensaje difundido. También destacó el sacrificio de quienes han colaborado en su viaje: "Mucha gente ha arriesgado su vida para que yo pueda llegar a Oslo".

El reconocimiento a Machado se enmarca en su papel como figura central de la oposición venezolana, destacada por su defensa de la democracia y los derechos humanos en un contexto político complejo que involucra tensiones internas y presiones diplomáticas internacionales, incluyendo la atención de países como Estados Unidos y Noruega, recordó el comité.

Volverá "muy pronto" a su país

La líder opositora venezolana llegará a Oslo "en unas horas", pero volverá "muy pronto" a su país, afirmó este miércoles su hija al recoger en su lugar el Nobel de la Paz.

"Quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, y yo sé, que estará de vuelta a Venezuela muy pronto", dijo Ana Corina Sosa Machado en la ceremonia organizada en la capital noruega.

La ausencia de Machado fue confirmada en la mañana por el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, citado por la cadena noruega NRK. Más tarde, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, reiteró que la galardonada no asistiría por motivos de "logística y seguridad", aunque aseguró sentirse "optimista" respecto a su participación en otros eventos del programa.

No obstante, la propia Machado afirmó encontrarse en tránsito hacia Oslo.

Una representante habitual

La primogénita de la opositora, Ana Corina Sosa Machado, ya ha asumido este rol en múltiples ocasiones. Ha recibido en su nombre premios como el Sájarov 2024, el Héroes de la Democracia 2025 y la Medalla de Oro de la Americas Society.

La madre de la líder, Corina Parisca, también expresó su pesar desde el vestíbulo del Grand Hotel, donde han permanecido familiares y aliados a la espera de Machado: "Nos haces mucha falta, pero sabemos que estás aquí: en un rinconcito del alma de cada uno de nosotros", dijo a sus 84 años.

Expectativa y tensión

Hasta la noche del martes, se esperaba que Machado llegara a tiempo para la ceremonia. Su paradero, sin embargo, permanecía sin confirmación.

Incluso se había programado una rueda de prensa para el martes, finalmente cancelada ante la imposibilidad de la opositora de arribar a Noruega. Desde la organización del Nobel insistieron en que el viaje de Machado se desarrolla bajo condiciones de "extremo peligro".

Líderes internacionales presentes

A pesar de la ausencia de la galardonada, la ceremonia contó con la presencia de varios mandatarios latinoamericanos -Javier Milei, José Raúl Mulino y Santiago Peña- así como de figuras políticas como la congresista estadounidense María Elvira Salazar y la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo.

La familia de Machado viajó a Oslo el pasado lunes para acompañarla en este reconocimiento histórico: se trata de la primera mujer venezolana en recibir un Premio Nobel. Por ahora, el esperado reencuentro entre la opositora y los suyos deberá esperar a que la propia Machado logre llegar finalmente a territorio noruego.